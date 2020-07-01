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ЦАМТО

Новые защитные комплекты ОЗК-Ф осваивают специалисты войск РХБ защиты ВВО в Бурятии

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ОЗК-Ф
ОЗК-Ф общевойсковой защитный комплект фильтрующего типа.
Источник изображения: vilingstore.net

ЦАМТО, 30 июня. Новые общевойсковые защитные комплекты фильтрующего типа (ОЗК-Ф) осваивают подразделения войск РХБ защиты частей и соединений общевойскового объединения ВВО.

Современный комплект защитной фильтрующей одежды обеспечивает защиту от паров и аэрозолей отравляющих веществ, бактериологических средств, радиоактивных паров и пыли, легко воспламеняющихся смесей и открытого пламени.

В комплект ОЗК-Ф входят: противогаз ПМК-3, оборудованный огнезащитным капюшоном, утеплитель, респиратор, защитные фильтрующие куртка с капюшоном, брюки и белье, носки и трикотажные огнезащитные перчатки – всего более 10 элементов, которые комбинируются в зависимости от выполняемых задач. Масса комплекта не превышает 5 кг.

Отличительной особенностью комплекта защитной фильтрующей одежды является его легкость и возможность длительного ношения военнослужащими в различных условиях в сравнении со средствами защиты кожи изолирующего типа. Сейчас специалисты подразделений РХБ разведки и специальной обработки применяют комплекты на полевых занятиях, выполняя в данном обмундировании задачи по осуществлению контроля уровня зараженности боевой техники и ее очистке, а также сдачу нормативов боевой подготовки по защите от оружия массового поражения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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