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Американский спецназ учил грузинов родину любить

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военнослужащие сил специального назначения Минобороны Грузии и группа спецназа ВС США провели совместные показательные учения, целью которых является совершенствование и отработка тактики боевых действий малыми подразделениями сил сопротивления, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.

«Военнослужащие сил специального назначения Сил обороны Грузии провели операцию по взятию объекта, проведению обыска и уничтожения противника. Подобные плановые совместные грузино-американские учения проводятся регулярно», - говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что на учениях присутствовали и.о. командующего Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили, командующий войсками материально-технического обеспечения бригадный генерал Иосеб Лоладзе, руководители Сил специальных операций и мастер-сержант посольства США Грег Энджел.

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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
США
Проекты
Военные учения
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