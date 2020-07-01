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Поставит ли Пентагон на боевое дежурство турецкие С-400

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Источник изображения: vpk-news.ru

В американском Сенате рассматривается два варианта развития событий с российскими зенитными ракетными системами С-400 в Турции, один из которых предполагает их выкуп у Анкары, а второй - санкции против этой страны.

Об этом пишет газета Defense News.

Отмечается, что к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год один из сенаторов - от Республиканской партии, предложил внести поправку и предусмотреть в бюджете Сухопутных войск США деньги на выкуп российских С-400. Это позволит Вашингтону и Анкаре выйти из тупика по программе производства истребителей F-35.

Однако другой сенатор, также от республиканцев, предлагает администрации президента Дональда Трампа ввести санкции против Турции.

При этом аналитики сомневаются, что хоть одна из поправок войдет в окончательное решение. Россия и Турция договорились о поставках С-400 на $ 2,5 млрд, США выступили резко против планов Анкары.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
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