Поставит ли Пентагон на боевое дежурство турецкие С-400

В американском Сенате рассматривается два варианта развития событий с российскими зенитными ракетными системами С-400 в Турции, один из которых предполагает их выкуп у Анкары, а второй - санкции против этой страны.

Об этом пишет газета Defense News.

Отмечается, что к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год один из сенаторов - от Республиканской партии, предложил внести поправку и предусмотреть в бюджете Сухопутных войск США деньги на выкуп российских С-400. Это позволит Вашингтону и Анкаре выйти из тупика по программе производства истребителей F-35.

Однако другой сенатор, также от республиканцев, предлагает администрации президента Дональда Трампа ввести санкции против Турции.

При этом аналитики сомневаются, что хоть одна из поправок войдет в окончательное решение. Россия и Турция договорились о поставках С-400 на $ 2,5 млрд, США выступили резко против планов Анкары.