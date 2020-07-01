Москва обвиняет Вашингтон в подготовке к возможному возобновлению ядерных испытаний

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - МИД РФ заявил о серьезном ухудшении ситуации вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и обвинил США в подготовке к возможному возобновлению этих испытаний.

"Сегодня мы вынуждены констатировать серьезное ухудшение ситуации вокруг ДВЗЯИ. Спустя четверть века после открытия Договора для подписания он так и не вступил в силу. Причина тому - отсутствие подписи и/или ратификации ДВЗЯИ остающимися восьмью странами, от которых зависит его вступление в силу", - говорится в заявлении МИД РФ в связи с 20-летием со дня ратификации Россией договора.

"Наиболее деструктивную позицию в этом отношении занимают США, которые официально объявили, что не намерены ратифицировать ДВЗЯИ и готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний", - подчеркивается в заявлении.