Пентагон прокомментировал обвинения в сговоре Москвы с «Талибаном»

Министерство обороны США не обладает фактами для признания достоверными утверждений о помощи России боевикам радикального движения «Талибан» (запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном в понедельник, 29 июня, заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

«Министерство обороны продолжает проводить оценку разведданных. К настоящему времени у министерства обороны нет подтверждающих фактов для признания достоверными недавних утверждений, содержавшихся в открытых источниках», — говорится в публикации.

27 июня издание The New York Times, ссылаясь на американские спецслужбы, опубликовало материал о том, что Россия якобы предлагала «Талибану» вознаграждение за противодействие США, вслед за ним газета The Washington Post со ссылкой на источники заявила, что несколько американских военных погибли» из-за «сговора».

При этом администрация США якобы знала об этом и даже намеревалась подготовить ответ России. Ни одно из изданий не привело никаких доказательств или хотя бы достоверных источников.

Лидер США Дональд Трамп также прокомментировал данную публикацию. По его словам, данные о предложении Москвой вознаграждения за убийство американских военных, не передавались в Белый дом, так как не являются правдой. Глава американского государства назвал статью фейком и призвал издание раскрыть свои источники.

МИД России назвал публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями». Информацию опровергли также сами талибы.