После визита главы Минобороны Индии в Москву США пригрозили Нью-Дели санкциями

Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Индии

После возвращения делегации во главе с министром обороны Индии Раджнатом Сингхом из Москвы на Нью-Дели вновь стали оказывать давление из США и грозить санкциями.

Американский портал Janes сообщает о том, что в Госдепартаменте США напомнили Индии, что та может попасть под пакет санкций CAATSA в случае осуществления закупок оружия и военной техники у России. Напомним, что указанный пакет санкций в США принят в качестве угрозы зарубежным странам, которые в военно-техническом плане сотрудничают с РФ.

Ранее Индии из США грозили применением санкций CAATSA в случае приобретения у России ЗРК С-400. Индия вела длительные переговоры с США. В конечном итоге Вашингтон, вроде как, отказался от санкционного давления на Нью-Дели, так как индийские чиновники мотивировали покупку С-400 у России тем, что «это для защиты от Китая».

Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Индии

Раджнат Сингх во время визита в российскую столицу

Но теперь, когда Сингх побывал в Москве, где призывал Россию ускорить поставки ЗРК С-400 «Триумф», а также осуществить поставки вертолётов Ка-226, истребителей МиГ-29 и Су-30МКИ, а также другой военной техники, в США снова решили напомнить индийским «партнёрам» о санкциях. Видимо, в США решили, что "против Китая" этого слишком много...

Чиновник Госдепа, на которого ссылается Janes:

Не комментируя частные дипломатические разговоры, я могу подтвердить, что мы настоятельно призываем всех наших союзников и партнеров отказаться от сделок с Россией, которые рискуют вызвать санкции в соответствии с законом CAATSA. Хотя мы не можем предрешать, приведет ли конкретная транзакция к санкциям, важно отметить, что CAATSA не имеет каких-либо общих или специфических для страны положений об отказе. Существуют строгие критерии для рассмотрения отказа, и каждая транзакция оценивается в каждом конкретном случае. Госсекретарь не сделал никакого определения относительно значимости или исключения любой сделки с участием Индии.

Вероятно, теперь не станет неожиданностью, если после возвращения из Москвы министру обороны Индии придётся лететь в Вашингтон. Есть и другой вариант для США (и США его уже использовали). Это прилёт американских представителей в Нью-Дели с целью "переубедить" индийские власти относительно военно-технических контрактов с Россией.