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Военное обозрение

«Смотрите, на нём есть антенны»: американские рыбаки обнаружили новую версию морского беспилотника WG

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Источник изображения: topwar.ru

У побережья Флориды был замечен странный плавучий объект с надводной и подводной антеннами. Это необычное малое "судно", напоминающее доску для сёрфинга, которое оснащено солнечными батареями, позволяющими получать энергию, необходимую для решения практических задач. О каких именно практических задачах идёт речь.

В американских СМИ говорится о том, что надводным беспилотником является новая версия аппарата WG (Wave Glider) от входящей в структуру корпорации «Боинг» компании Liquid Robotics. Этот аппарат ранее вызвал интерес у командования ВМС США, так как робот позволяет осуществлять сбор данных о морских глубинах, а также о состоянии акватории на существенных по размерам площадях.

Примечательно, что первыми надводный робот в новом его варианте был обнаружен американскими рыбаками. В Фейсбуке рыболовной команды FishMonster появился видеоролик, подпись к которому свидетельствует о том, что команда охотников на крупную рыбу не поняла, с чем столкнулась в открытом море.

WHO KNOWS WHAT THIS IS?WHO KNOWS WHAT THIS IS?

Опубликовано FishMonster Среда, 24 июня 2020 г.

Один из рыбаков:

Смотрите, на нём есть антенны и какие-то датчики.

Ранее в сети появлялись материалы о том, что Wave Glider не является 100-процентным роботизированным средством. В большей степени он сам является антенной, которая связывается с другим подводным аппаратом. Первоначально для этого использовался кабель длиной около 8 м.

В американских СМИ предположили, что обнаруженный рыбаками неподалёку от берегов Флориды аппарат может являться частью системы спутниковой связи и навигации, а также мониторинга подводного пространства. Ранее в ВМС США звучали заявления о заказе беспилотного морского средства, которое позволит проводить "секретные миссии". О каких конкретно миссиях может идти речь, не сообщалось.

А это видео о морском беспилотнике упомянутой компании от 2018 года - с некоторыми данными о прежней версии аппарата:

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