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Интерфакс-АВН

Корабль "противника" уничтожен огнём ракетного комплекса "Бал" на учениях в Крыму

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Береговой ракетный комплекс "Бал"
Береговой ракетный комплекс "Бал".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Ракетную стрельбу по морской цели выполнил расчёт берегового противокорабельного комплекса "Бал" в ходе учений на территории Крымского полуострова, сообщил во вторник Черноморский флот (ЧФ).

"В результате точного попадания цель была уничтожена", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Роль корабля условного противника выполняла надводная мишень, оснащённая специальными уголковыми радиолокационными отражателями, информирует штаб ЧФ.

По его данным, учения плановые, стрельбы проведены на межвидовом полигоне боевой подготовки "Опук" в Крыму.

В ходе учений ракетчики совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район, провели развёртывание комплекса и отработали алгоритм действий по обнаружению морских целей. "После обнаружения надводного корабля условного противника боевые расчёты получили сигнал на применение ракетного оружия и выполнили стрельбу по цели", - сказано в сообщении.

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Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Проекты
Военные учения
ЧФ
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