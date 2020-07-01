Корабль "противника" уничтожен огнём ракетного комплекса "Бал" на учениях в Крыму

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Ракетную стрельбу по морской цели выполнил расчёт берегового противокорабельного комплекса "Бал" в ходе учений на территории Крымского полуострова, сообщил во вторник Черноморский флот (ЧФ).

"В результате точного попадания цель была уничтожена", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Роль корабля условного противника выполняла надводная мишень, оснащённая специальными уголковыми радиолокационными отражателями, информирует штаб ЧФ.

По его данным, учения плановые, стрельбы проведены на межвидовом полигоне боевой подготовки "Опук" в Крыму.

В ходе учений ракетчики совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район, провели развёртывание комплекса и отработали алгоритм действий по обнаружению морских целей. "После обнаружения надводного корабля условного противника боевые расчёты получили сигнал на применение ракетного оружия и выполнили стрельбу по цели", - сказано в сообщении.