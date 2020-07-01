Гидрографы ТОФ завершили экспедицию на Курилы

Южно-Сахалинск. 30 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Гидрографическое судно "Пегас" Тихоокеанского флота (ТОФ) завершило поход в район Курильских островов Сахалинской области, где проводились исследования, сообщает пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ во вторник.

"Военные гидрографы в течение месяца проводили комплексное изучение прибрежной зоны островов и особенностей гидрологии моря. Были уточнены данные для внесения изменений в навигационные карты, проведены гравиметрическая съёмка и съемка рельефа морского дна, метеорологические исследования", - говорится в сообщении.