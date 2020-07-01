В Курчатовском институте разработали энергетическую установку для лунной базы

Отмечается, что установка будет способна преобразовать тепловую энергию в электрическую

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Специалисты Курчатовского института получили патент на систему, способную преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы. Об этом говорится в описании изобретения, распространенном Федеральным институтом промышленной собственности.

"Технической проблемой, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является обеспечение необходимой мощностью и энергией автономной системы жизнеобеспечения оборудования и персонала в экстремальных условиях внешней среды лунной базы", - говорится в описании.

Отмечается, что система будет состоять из двух замкнутых контуров. Один из них включает солнечный коллектор, теплообменник горячего спая и циркуляционного насоса. Солнечный свет будет попадать на коллектор, тепло будет проходить в теплообменник через трубопровод горячего жидкометаллического контура и с помощью насоса возвращаться обратно для нагрева. Второй контур, напротив, будет обеспечивать отвод тепла с помощью теплообменника холодного спая, который трубопроводом соединен с холодильником-излучателем.

Энергия образуется в термоэлектрическом преобразователе за счет большой разницы температур. "Автономная космическая энергетическая установка производит необходимую для функционирования лунной станции энергию во время лунного дня, а ее избыток накапливает для работы во время лунной ночи", - уточняется в описании изобретения.

Энергия может накапливаться в классических аккумуляторных батареях, суперконденсаторах или механических системах аккумулирования энергии.

Лунная программа РФ

В июне ЦНИИмаш представил на международном аэрокосмическом салоне "Ле-Бурже - 2019" концепцию российской лунной исследовательской программы. В материалах отмечалось, что первая высадка человека на естественный спутник Земли намечена на 2030 год. Космонавты проведут "эксперименты на поверхности, прикладные научные исследования". В этот период на поверхности также будут работать автоматические космические корабли.

После этого планируются регулярные миссии на Луну и развертывание постоянной лунной базы. Основной этап намечен с 2032 года по 2035 год. Постоянную базу планируется развернуть именно к 2035 году. Во время регулярных миссий на поверхности естественного спутника Земли будут размещены "ретрансляторы, энергетические модули, роботизированные системы", говорится в материалах.