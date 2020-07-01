Сенатор США предложил купить у Турции российские С-400

Вашингтон. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Согласно инициативе, предложенной сенатором-республиканцем Джоном Тьюном, США могли бы купить зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 российского производства у Турции, тем самым разрешив ряд противоречий с Анкарой, сообщает Defense News.

Согласно изданию, Тьюн предложил поправку к закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год, которая позволит осуществлять закупки с использованием бюджета Сухопутных войск США на приобретение ракетного вооружения.

Условием покупки названы заверения Турции, что она не будет покупать на вырученные средства другое военное оборудование, несовместимое с требованием НАТО.

Тем временем председатель сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш внес поправку, которая обяжет администрацию Трампа ввести санкции в соответствии с законом CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) в отношении Турции в течение 30 дней после принятия закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год.

Отмечается, что нет гарантии, что любая из этих поправок может быть включена в закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год. Кроме того, даже если поправки будут согласованы Сенатом, есть вероятность, что они не пройдут в Палате представителей США.

Анкара купила у Москвы четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года Рособоронэкспорт сообщил, что Россия выполнила контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.