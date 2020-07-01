На дальнюю перспективу: для загоризонтных радаров готовят экипажи

В 2020 году в России впервые начнут готовить лейтенантов для службы на самых мощных в мире загоризонтных радиолокационных станциях. В последний раз военные специальности для войск воздушно-космической обороны вводились несколько десятилетий назад. Сейчас необходимость подготовки кадров связана с вводом в строй РЛС «Контейнер», способных обнаруживать цели на расстоянии в несколько тысяч километров. По информации «Известий», первый набор курсантов по новому направлению будет проведен уже этим летом.

В 2020 году в России впервые начнут готовить лейтенантов для службы на самых мощных в мире загоризонтных радиолокационных станциях. В последний раз военные специальности для войск воздушно-космической обороны вводились несколько десятилетий назад. Сейчас необходимость подготовки кадров связана с вводом в строй РЛС «Контейнер», способных обнаруживать цели на расстоянии в несколько тысяч километров. По информации «Известий», первый набор курсантов по новому направлению будет проведен уже этим летом.

От лейтенанта до прапорщика

Набор курсантов по новым направлениям будет проводить Военная академия воздушно-космической обороны (ВКО) имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Процесс обучения будет занимать пять лет, и вместе с дипломами выпускники получат воинское звание лейтенанта. В дальнейшем они будут служить на самых мощных в мире радиолокационных станциях, способных обнаруживать крылатые ракеты и самолеты на больших расстояниях.

Будущие офицеры-«загоризонтники» в процессе обучения смогут выбрать одну из двух специальностей. Первая — это применение и эксплуатация радиотехнических средств частей загоризонтного обнаружения. Получившие такое образование офицеры будут отвечать за техническую исправность радиолокаторов, им придется изучить все узлы и механизмы станций, а также знать мельчайшие особенности их работы.

Вторая специальность — информационное обеспечение функционирования загоризонтных РЛС. Будущие офицеры будут изучать программное обеспечение сверхдальнобойных радаров и алгоритмы его работы, а также всё, что связано с цифровыми системами этой техники.

В дальнейшем, по словам источников «Известий», планируется ввести аналогичные программы среднего специального образования. Прошедшие их курсанты получат звание прапорщика и будут заниматься техническим обслуживанием загоризонтных РЛС.

Это первое обновление перечня военных специальностей в системе воздушно-космической обороны за последние десятилетия, сообщили источники. Сегодня Военная академия ВКО обучает курсантов по 14 специальностям.

— Раньше курсант несколько лет изучал в вузе радиолокацию, а приходя в войска, вынужден был переучиваться на специалиста по загоризонтной радиолокации, — рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин. — Теперь сделали так, что молодые люди с первого курса будут изучать именно те системы, на которых им предстоит работать. Это серьезная экономия времени и ресурсов.

Прием абитуриентов в военные вузы, в том числе в Военную академию ВКО, в этом году проходит в «удаленном» режиме. Учебные заведения направляют в регионы выездные группы, которые проводят квалификационные испытания и отбор на базе местных военкоматов.

Наполнить «Контейнер»

Первая загоризонтная радиолокационная станция нового поколения «Контейнер» заступила на боевое дежурство в конце прошлого года в Мордовии. Всего планируется строительство четырех таких РЛС: первую разместили на западе страны, вторую установят на востоке. Также ожидается создание станций для усиления контроля воздушного пространства на северо-западном и южном стратегических направлениях. Как ранее сообщали в Минобороны, вместе эти РЛС составят «сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям».

«Контейнеры» сконструированы по последнему слову военной науки и техники. Они видят цели за линией горизонта, несмотря на искривление земной поверхности. Зондирующие импульсы такой станции способны, отразившись от ионосферы (верхний слой земной атмосферы. — Ред.), уйти за горизонт, облучить там цель и вернуться назад.

Введенная в строй в декабре прошлого года первая РЛС «Контейнер» состоит из двух основных компонентов. Это приемное и передающее антенные поля, размещенные на значительном расстоянии друг от друга. Передающая часть станции находится в Нижегородской области недалеко от Городца, приемная — в Мордовии рядом с поселком Ковылкино. Оба поля представляют собой площадки с большим числом мачт, на которых устанавливаются передающие или приемные элементы.

Такие станции позволяют отслеживать возможные удары противника на расстоянии свыше 2 тыс. км от госграницы в режиме реального времени. В частности, известно, что радиолокационный комплекс в Мордовии позволяет просматривать воздушное пространство большей части Европы и стран Ближнего Востока.

РЛС «Контейнер» не могут заглянуть в космос, но способны обнаруживать цели в коридоре от поверхности земли до ионосферы. В частности, действующая в Мордовии станция способна засечь взлет палубной авиации в акваториях Балтийского, Черного и Средиземного морей, увидеть полеты самолетов тактической авиации, зафиксировать массовую атаку крылатых ракет или даже единичные пуски, в том числе и гиперзвуковых боеприпасов.

Загоризонтные РЛС могут фиксировать любые аэродинамические цели, в том числе и сложные. В частности, они прекрасно видят самолеты-невидимки, построенные по технологии «стелс». Также они определяют траектории полета отдельных целей.