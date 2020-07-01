«Буки» вверх: Южный военный округ усиливают «зенитными роботами»

Кавказ и Черное море прикроют одними из самых современных в мире систем ПВО: на вооружение 90-й зенитной ракетной бригады, которая дислоцируется в Краснодарском крае, поступят комплексы «Бук-М3». Новинка способна поражать не только самолеты и вертолеты, но и крылатые ракеты, беспилотники и даже гиперзвуковые цели. В войсках «Бук-М3» даже получил неофициальное прозвище «зенитный робот». По мнению экспертов, мобильность этих ЗРК позволит применять их для защиты от авиации и крылатых ракет сразу на нескольких оперативных направлениях на юге страны.

Кавказ и Черное море прикроют одними из самых современных в мире систем ПВО: на вооружение 90-й зенитной ракетной бригады, которая дислоцируется в Краснодарском крае, поступят комплексы «Бук-М3». Новинка способна поражать не только самолеты и вертолеты, но и крылатые ракеты, беспилотники и даже гиперзвуковые цели. В войсках «Бук-М3» даже получил неофициальное прозвище «зенитный робот». По мнению экспертов, мобильность этих ЗРК позволит применять их для защиты от авиации и крылатых ракет сразу на нескольких оперативных направлениях на юге страны.

С парада — на юг

Принципиальное решение об оснащении одной из зенитных ракетных бригад Южного военного округа новейшими ЗРК «Бук-М3» уже принято, рассказали «Известиям» источники в российском военном ведомстве. Правда, сроки завершения перевооружения будут зависеть от выполнения гособоронзаказа предприятиями военно-промышленного комплекса.

Ранее начальник войск ПВО Сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Александр Леонов сообщал, что оснащение частей комплексами предыдущего поколения «Бук-М2» прекращается — все новые поставки в войска будут идти уже в варианте «Бук-М3».

Эти комплексы разрабатывались для защиты общевойсковых армий от ударов с воздуха, рассказал «Известиям» бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

— «Буки-М3» можно назвать лучшими в своем классе — средств ПВО средней дальности, — считает эксперт. — Они чрезвычайно мобильны и имеют хорошую защищенность от средств радиоэлектронной борьбы противника. Высокие характеристики «Бука-М3» позволяют эффективно бороться со всеми существующими аэробаллистическими целями — в первую очередь с самолетами и крылатыми ракетами. При этом они интегрированы и несут боевое дежурство в единой системе ПВО, то есть при необходимости должны оказаться там, где нужно командованию. Они могут усилить то или иное направление, прикрыть нужный объект, встретить нарушителя воздушных границ страны.

Черноморские рубежи

90-я зенитная ракетная бригада 49-й общевойсковой армии, которая первой получит новую технику, была развернута в 2015 году. Тогда же на ее вооружение поступил новейший на тот момент комплекс ПВО «Бук-М2».

Войсковая часть, которую планируется переоснастить, размещается в Краснодарском крае и это позволяет также оперативно перебросить её ЗРК как к побережью Черного моря, так и границе с Грузией. Напомним, «Буки» предыдущего поколения уже временно разворачивались в Южной Осетии и Абхазии.

Один из полков Воздушно-космических войск, вооруженный комплексами «Бук-М2» и «Панцирь-С», уже прикрывает Большой Сочи. Он задействовался для защиты от возможных угроз с воздуха Олимпийских игр в 2014 году, а также для обеспечения крупных международных политических и экономических мероприятий, визитов в курортный город лидеров ведущих мировых стран.

Чёрное море в последние годы стало объектом повышенного внимания со стороны США и НАТО. В его акваторию регулярно заходят американские боевые корабли с крылатыми ракетами на борту. Иностранные беспилотники и авиация выполняют разведывательные полёты вдоль побережья России. В конце мая над Черным морем впервые за долгие годы появились стратегические бомбардировщики США B-1B. Часть маршрута их эскортировали украинские истребители. По сообщению командования ВВС США в Европе, во время этих учений ударные самолёты отрабатывали применение новых противокорабельных ракет LRASM большой дальности.

«Зенитный робот»

По данным разработчиков, переход на современную элементную базу резко повысил помехозащищенность комплекса «Бук-М3» и возможности его работы в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы. Использование модернизированной ракеты позволило на 50% увеличить дальность поражения целей. На каждой пусковой установке «Бук-М3» теперь по шесть боеприпасов в транспортно-пусковых контейнерах, а не по четыре, как у предшествующих модификаций.

Улучшенные характеристики позволяют комплексу поражать аэродинамические цели, такие как самолеты и крылатые ракеты, на расстоянии до 70 км. Не является для него помехой и большая высота: верхняя граница досягаемости ракет составляет 35 км.

Каждая пусковая установка «Бук-М3» может вести огонь по четырем целям одновременно и делает это с минимальным вмешательством человека. Самоходная огневая установка имеет собственные радары и может самостоятельно обнаруживать и сопровождать цели даже без связи с пунктом управления. Этим новинка серьезно отличается от более крупных комплексов С-400 и С-350, для функционирования которых требуется совместная работа нескольких разных машин.

Кроме самоходных огневых машин, продемонстрированных на параде в 2020 году, в состав каждого дивизиона «Бук-М3» включены транспортно-пусковые установки 9А316М. Они не имеют собственных радаров, но несут по 12 ракет каждая. При необходимости они тоже могут вести огонь под управлением командного пункта. Это позволяет серьезно нарастить возможности при отражении массированных налётов.

С самого начала «Бук-М3» проектировался с учётом необходимости интеграции его с другими комплексами ПВО. Он может объединяться в единую сеть для совместной работы с С-400, «Панцирь» и современными армейскими комплексами малой дальности. При этом автоматизированная система ПВО самостоятельно распределяет между ними цели без участия человека.

Поставки первого бригадного комплекта ЗРК «Бук-М3» в войска стартовали в конце 2017 года. Новой техникой уже перевооружены части ПВО Восточного, Западного и Центрального военных округов.