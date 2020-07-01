Стоимость "Ангары" снизится после исключения затрат на отработку конструкции

С ростом объема заказываемой продукции снизится стоимость наиболее дорогостоящих покупных комплектующих

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Высокая стоимость ракет-носителей "Ангара" объясняется не только ее производством на двух площадках - в Москве и Омске - но и необходимостью отработки конструкции и технологических процессов. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" по экономике и финансам Сергей Чулков.

Пока ракета находится в стадии опытно-конструкторских работ, "в себестоимости отражаются значительно большие, по сравнению с процессом серийного производства, затраты, связанные с отработкой конструкции и технологии изготовления", сказал Чулков.

Также себестоимость изделия увеличивается из-за технического перевооружения, которое проходится на омском ПО "Полет". Эти работы, пояснил он, предусматривают "масштабную реконструкцию", носят комплексный подход и предполагают поэтапную реализацию перемещения производства из Москвы.

Кроме того, объяснил замгендиректора Центра им. М. В. Хруничева, на начальном этапе выпуска продукции проводятся дополнительные квалификационные испытания отдельных агрегатов и составных частей ракет-носителей, которые нужны из-за перерывов в их производстве, связанных с малым объемом заказа.

"После перехода на серийное изготовление семейства РН "Ангара" на созданной производственной площадке ПО "Полет" их цена будет сопоставима с ценой серийных РН "Протон" при одинаковой программе производства", - пояснил Чулков.

Снижение себестоимости

По словам замгендиректора Центра им. Хруничева, снижение себестоимости производства ракет-носителей "Ангара" будет обеспечено за счет замкнутого производственного цикла в ПО "Полет", завершения отработки технологических процессов. Также планируется увеличить среднегодовую программу производства с заключением долгосрочных поставочных контрактов.

Себестоимость будет снижена, поскольку с ростом объема заказываемой продукции снизится стоимость наиболее дорогостоящих покупных комплектующих. Кроме того, снизится стоимость собственных работ "за счет снижения трудоемкости изготовления, оптимизации логистических процессов и накладных расходов", заключил Чулков.

В пояснениях в бухгалтерской (финансовой) отчетности Центра им. М. В. Хруничева за 2019 год сообщалось, что себестоимость "Ангары" к 2024 году будет снижена с 7 до 4 млрд рублей. Ранее в Роскосмосе отметили, что в рамках опытно-конструкторских работ Центр им. Хруничева изготовит несколько ракет "Ангара" по цене менее 5 млрд рублей.

В январе 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в госкорпорации принят план действий по повышению конкурентоспособности российских средств выведения. По его словам, особый акцент сделан на "Ангаре" и "Союзе-5".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.