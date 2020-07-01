Войти
ТАСС

Стоимость "Ангары" снизится после исключения затрат на отработку конструкции

170
0
0
На территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева
На территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Щербак

С ростом объема заказываемой продукции снизится стоимость наиболее дорогостоящих покупных комплектующих

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Высокая стоимость ракет-носителей "Ангара" объясняется не только ее производством на двух площадках - в Москве и Омске - но и необходимостью отработки конструкции и технологических процессов. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" по экономике и финансам Сергей Чулков.

Пока ракета находится в стадии опытно-конструкторских работ, "в себестоимости отражаются значительно большие, по сравнению с процессом серийного производства, затраты, связанные с отработкой конструкции и технологии изготовления", сказал Чулков.

Также себестоимость изделия увеличивается из-за технического перевооружения, которое проходится на омском ПО "Полет". Эти работы, пояснил он, предусматривают "масштабную реконструкцию", носят комплексный подход и предполагают поэтапную реализацию перемещения производства из Москвы.

Кроме того, объяснил замгендиректора Центра им. М. В. Хруничева, на начальном этапе выпуска продукции проводятся дополнительные квалификационные испытания отдельных агрегатов и составных частей ракет-носителей, которые нужны из-за перерывов в их производстве, связанных с малым объемом заказа.

"После перехода на серийное изготовление семейства РН "Ангара" на созданной производственной площадке ПО "Полет" их цена будет сопоставима с ценой серийных РН "Протон" при одинаковой программе производства", - пояснил Чулков.

Снижение себестоимости

По словам замгендиректора Центра им. Хруничева, снижение себестоимости производства ракет-носителей "Ангара" будет обеспечено за счет замкнутого производственного цикла в ПО "Полет", завершения отработки технологических процессов. Также планируется увеличить среднегодовую программу производства с заключением долгосрочных поставочных контрактов.

Себестоимость будет снижена, поскольку с ростом объема заказываемой продукции снизится стоимость наиболее дорогостоящих покупных комплектующих. Кроме того, снизится стоимость собственных работ "за счет снижения трудоемкости изготовления, оптимизации логистических процессов и накладных расходов", заключил Чулков.

В пояснениях в бухгалтерской (финансовой) отчетности Центра им. М. В. Хруничева за 2019 год сообщалось, что себестоимость "Ангары" к 2024 году будет снижена с 7 до 4 млрд рублей. Ранее в Роскосмосе отметили, что в рамках опытно-конструкторских работ Центр им. Хруничева изготовит несколько ракет "Ангара" по цене менее 5 млрд рублей.

В январе 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в госкорпорации принят план действий по повышению конкурентоспособности российских средств выведения. По его словам, особый акцент сделан на "Ангаре" и "Союзе-5".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Полет ПО
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Плесецк
Похожие новости
30.06.2020
Штучное производство: почему «Ангара» такая дорогая
22.06.2020
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
24.04.2019
Цена свободы: перспективы и возможности космодрома Восточный
28.08.2018
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
24.06.2016
Глава Центра Хруничева: паритет с Илоном Маском достижим
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.07 00:37
  • 30
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 01.07 00:07
  • 15
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 30.06 22:51
  • 3
Шри-Ланка может попросить Россию о кредите для закупки военной техники
  • 30.06 22:45
  • 4
Первые фотографии БМПТ-72 "Терминатор-2" в Алжире
  • 30.06 19:49
  • 53
Космонавтика Илона Маска
  • 30.06 19:21
  • 25
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 30.06 18:49
  • 10
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
  • 30.06 18:43
  • 3
Лукашенко: Единственный союзник, который остался у России, - Белоруссия
  • 30.06 18:34
  • 9
"Армата" избавилась от "детских болезней"
  • 30.06 17:20
  • 2
Взрыв в ходе испытаний в США танка Т-55АД привел к гибели 2 человек
  • 30.06 15:39
  • 6
«Нудоль» и «Прометей»: когда армия получит новые системы
  • 30.06 15:30
  • 10
Financial Times (Великобритания): Россия не может себе позволить еще 15 лет войны с Западом
  • 30.06 14:31
  • 5
Пять «Калибров» - это новая АПЛ «Казань»
  • 30.06 13:12
  • 6
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 30.06 12:47
  • 3
Обмен информацией: российские истребители пролетели "роем"