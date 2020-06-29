На готовность Египта начать сборку российских танков Т-90МС отреагировали в Израиле

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Сообщается о готовности египетского предприятия оборонной промышленности начать сборку танков Т-90МС из комплектов, поставляемых из России в рамках контракта. Речь идёт о контракте, на основании которого армия Египта намерена получить около 500 танков Т-90МС в ближайшие несколько лет.

Примечательно, что сборка российских танков Т-90МС в Египте будет осуществляться на том же заводе, где ранее была произведена сборка американских танков «Абрамс». На данный момент мощности египетского завода таковы, что ежегодно предприятие сможет собирать 50-60 танков Т-90МС, однако планируется, что производственные мощности могут быть повышены.

На известия о том, что Египет готовится запустить цикл сборки российских танков, отреагировали в Израиле. Так, на ресурсе Israel Defense сегодня вышел материал, автор которого заявляет буквально следующее:

Источники из министерства обороны Израиля утверждают, что если это реальная сделка, то это очень тревожный шаг в аспекте израильских интересов.

Т-90МС – танк, масса которого вместе с боекомплектом составляет 48 тонн. Удельная мощность – 23 л.с на тонну. Максимальная скорость – 70 км/ч. Высота боевой машины – 2228 мм. Дальность распознавания цели в дневных условиях – до 5 км. Калибр пушки – 125 мм. Танк имеет высокую степень автоматизации, оснащён системой лазерного наведения на цель, лазерным дальномером, тепловизионным комплексом, динамической защитой «Реликт».