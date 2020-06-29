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Известия.ru

Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Белое море на испытания

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» вышел в Белое море с целью проверки систем и механизмов после техобслуживания на судоремонтных предприятиях Северодвинска. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«В ближайшее время экипаж фрегата проверит функционирование всех корабельных систем и механизмов, на которых выполнялись работы по техническому обслуживанию. Также во взаимодействии с самолетами и вертолетами армии ВВС и ПВО Северного флота будет осуществлен облет средств радиотехнического вооружения», — говорится в сообщении.

Также экипаж фрегата пройдет ряд внутрикорабельных учений и тренировок, нацеленных на совершенствование выучки моряков. После выполнения программы выхода в море судно вернется в Северодвинск.

Указано, что за время пребывания в Беломорской военно-морской базе, куда корабль прибыл в апреле, экипаж строго соблюдал санитарно-эпидемиологические правила, введенные властями региона.

«Адмирал Горшков» вышел в море 27 июня для проведения вторых испытательных стрельб новейшей российской гиперзвуковой ракетой «Циркон», запуск которой состоится в ближайшие две недели.

Первоначально была разработана программа из семи запусков ракеты, первое испытание было запланировано на середину весны. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции сроки были перенесены.


В конце марта сообщалось, что новейшие фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» развернуты на Черноморском флоте. Для размещения кораблей базы флота будут обеспечены береговой инфраструктурой. В арсенале фрегатов — носители крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Циркон». По оценке экспертов, эти корабли станут важной сдерживающей силой в регионе.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
БелОМО
Проекты
22350
Военные учения
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
ЧФ
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