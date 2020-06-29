Российские военные объявили конкурс на разработку робота для эвакуации раненых

Министерство обороны России объявило тендер на разработку наземных роботов, которых можно было бы использовать для эвакуации раненых. Разработка будет вестись в рамках проекта «Эвакуация-Р». На создание аппаратов военные планируют потратить не более 249,9 миллиона рублей. Заявки на участие в конкурсе, который проводится в закрытом режиме, будут приниматься до 17 июля 2020 года включительно. Другие подробности о перспективной разработке не раскрываются.

Сегодня в нескольких странах мира ведется разработка специализированных роботов, которых можно было бы использовать для эвакуации раненых бойцов с поля боя, а также оказания неотложной медицинской помощи. Подобные разработки, в частности, ведутся в Израиле, США и Южной Корее. Медицинская эвакуация в условиях боя представляет серьезную опасность для военных медиков. Предполагается, что роботы позволят сократить потери среди медиков в боевых условиях.

Министерство обороны России объявляет конкурс на разработку медицинских роботов по проекту «Эвакуация-Р» уже не впервые. Такой конкурс уже проводился в 2016 году. Тогда на создание аппаратов военные планировали потратить не более 96,1 миллиона рублей. Заявки на участие в нем подали два разработчика: Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики и «Спецмедтехника». Конкурс был признан несостоявшимся, поскольку только одна заявка была признана удовлетворяющей условиям.

Согласно техническому заданию, которое было приложено к описанию конкурса в 2016 году (он проводился открыто), робот проекта «Эвакуация-Р» должен был самостоятельно в режиме реального времени проводить мониторинг нескольких показателей, включая электрокадиограмму, пульс, частоту дыхания, температуру тела и артериальное давление. Аппарат также должен был позволять проводить дистанционную диагностику синдромов, которые возникают при тех или иных ранениях или других поражениях человека.

Предполагалось также, что робота проекта «Эвакуация-Р» также можно было бы использовать для оказания медицинской помощи, которая бы позволила стабилизировать состояние раненого на время эвакуации. Все данные о состоянии раненого должны были передаваться на пульт оператора по беспроводному протоколу на расстояние не менее 20 метров. Сам робот мог быть выполнен на любой наземной платформе на усмотрение разработчика. На этапах выгрузки, погрузки и транспортировки в транспортных машинах и самолетах робот проекта «Эвакуация-Р» должен был действовать полностью самостоятельно.

По итогам программы разработки российские военные рассчитывали получить первый образец медицинского робота для проведения испытаний не позднее октября 2018 года. Медицинского робота планировалось использовать для демонстрации принципиальной возможности дистанционной диагностики раненых бойцов и их безопасной эвакуации с помощью роботизированной техники.

Следует отметить, что в 2016 году сразу несколько разработчиков представили проекты медицинских роботов. В частности, Всероссийский научно-исследовательского институт «Сигнал» объявил о разработке медицинского робота, способного самостоятельно искать раненых и эвакуировать их с поля боя. Аппарат создавался на базе многоцелевого легкого бронетранспортера МТ-ЛБ. Этот робот был оснащен манипуляторами, позволяющими оператору не только погрузить раненного бойца в специальный отсек, но и оказать ему первичную медицинскую помощь, включая введение противоболевых препаратов и перевязку.

В том же году Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Министерства обороны России объявил о разработке робота «Специалист». Этот аппарат представлял собой гибрид гусеничного вездехода и антропоморфного корпуса. Согласно описанию, его можно было бы использовать для обезвреживания снарядов и мин, ремонта инфраструктуры, а также поиска и выноса с поля боя раненых. «Специалист» сделан антропоморфным на основе легкой гусеничной платформы как раз из соображений универсальности.

Василий Сычёв