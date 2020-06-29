Электросамолет впервые получил сертификат типа

Легкий двухместный учебно-тренировочный самолет Velis Electro, разработанный словенской компанией Pipistrel, стал первым полностью электрическим самолетом, получившим сертификат типа от Европейского агентства авиационной безопасности EASA, сообщает New Atlas. Сертификат подтверждает, что самолет соответствует нормам летной годности, определяемых воздушным законом Европейского союза, и пригоден для полетов в своей категории. Сертификация открывает путь для серийного производства и коммерческой эксплуатации этой модели самолета.

Согласно нормам воздушного права летательные аппараты, предназначенные для серийного производства и коммерческой эксплуатации, должны проходить испытания и получать сертификат типа, который подтверждает, что модель воздушного судна соответствует стандартам безопасности и летной годности, установленным властями. Первым полностью электрическим самолетом, который смог пройти все процедуры и получить такой сертификат типа Европейского агентства по авиационной безопасности EASA стал самолет словенского производителя легких самолетов Pipistrel.

Учебно-тренировочный двухместный Velis Electro построен на базе поршневого самолета Pipistrel Virus SW 121. Он имеет размах крыла 11 метров и взлетный вес 600 килограмм. Самолет оснащен сертифицированной EASA электрической силовой установкой E-811 мощностью 58 киловатт, разработанной компанией совместно с партнерами EMRAX и EMSISO, и трехлопастным композитным воздушным винтом с фиксированным шагом. Питается электродвигатель от двух литиевых аккумуляторов общей емкостью 25 киловатт-час с жидкостной системой охлаждения. Время полной зарядки зависит от температуры окружающей среды и изношенности батареи и может занимать до двух часов. Разработчики отмечают, что они особо позаботились о пожарной безопасности и в процессе сертификационных испытаний батарейные блоки показали хорошую устойчивость к тепловому разгону и механическим нагрузкам.

Для повышения отказоустойчивости батарейные блоки пространственно разнесены: один расположен в носу самолета, а второй находится за кабиной. В случае неисправности одной из батарей она автоматически отключается от системы, при этом мощности оставшейся достаточно для продолжения полета и безопасного приземления. Также на безопасности и долговечности электрического самолета в целом сказывается отсутствие большого числа движущихся частей в силовой установке по сравнению с традиционными поршневыми двигателями.

Самолет развивает крейсерскую скорость до 180 километров в час и имеет практический потолок 3700 метров. Средняя продолжительность полета Velis Electro составляет около 50 минут с небольшим запасом, что, как объясняют разработчики, должно быть достаточно для обычных учебно-тренировочных полетов, для которых этот самолет и предназначен. Время полета закладывалось при проектировании как компромисс между характеристиками батареи, летными характеристиками самолета и возможными условиями окружающей среды (жара или холод при выполнении полетов и зарядке батареи). При этом, в отличие от длительной процедуры запуска двигателя обычных самолетов, запуск Velis Electro осуществляется несколькими переключателями, без необходимости тратить время на прогрев двигателя перед взлетом.

По словам Иво Боскарола (Ivo Boscarol), основателя и директора компании Pipistrel Aircraft, сертификат типа, который получил Velis Electro, стал первым шагом в направлении коммерческого использования чистой электрической авиации.

В течение 2020 года планируется поставить 31 самолет заказчикам из 7 стран, говорится на сайте авиапроизводителя. Первые двенадцать экземпляров Velis Electro отправятся на нескольких аэродромов в Швейцарии, каждый из которых также будет оборудован солнечными панелями площадью 150 квадратных метров, для подзарядки самолетных аккумуляторов. Предполагается, что солнечная электростанция будет вырабатывать энергию, достаточную для 12 тысяч летных часов в год, позволяя эксплуатировать Velis Electro целиком на «зеленой» энергии.

Словенская компания Pipistrel, основанная в 1989 году, специализируется на разработке и производстве легких самолетов и планеров. Начиная с 2007 года она активно разрабатывает электрические летательные аппараты, в том числе и беспилотные. Так в 2019 году компания объявила о разработке грузовых дронов на основе проекта аэротакси 801, эксплуатацию которых планируют начать в 2022 году.

Андрей Фокин