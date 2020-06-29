Проявила интерес. Индия может закупить российские танки "Армата"

МОСКВА, 27 июня/ Радио Sputnik. Индия рассматривает возможность приобретения российских танков на базе платформы "Армата", пишет телеканал "Звезда" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Ведется подготовка изделия к экспорту. Интерес к нему проявила Индия", – сообщил собеседник канала.

Ранее в индийских военно-аналитических изданиях уже сообщалось, что Индия рассматривает возможность покупки танков "Армата". Указывалось, что страна планирует закупить 1 770 современных танков, где фигурировала в том числе "Армата", взамен устаревших Т-72 и Т-14.

Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

Ранее радио Sputnik сообщало, что войска РФ получат танки Т-90М в этом году.