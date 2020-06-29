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РИА Новости

Проявила интерес. Индия может закупить российские танки "Армата"

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Танк Т-14 "Армата" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Танк Т-14 "Армата" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 27 июня/ Радио Sputnik. Индия рассматривает возможность приобретения российских танков на базе платформы "Армата", пишет телеканал "Звезда" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Ведется подготовка изделия к экспорту. Интерес к нему проявила Индия", – сообщил собеседник канала.

Ранее в индийских военно-аналитических изданиях уже сообщалось, что Индия рассматривает возможность покупки танков "Армата". Указывалось, что страна планирует закупить 1 770 современных танков, где фигурировала в том числе "Армата", взамен устаревших Т-72 и Т-14.

Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

Ранее радио Sputnik сообщало, что войска РФ получат танки Т-90М в этом году.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Армата
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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