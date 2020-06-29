Флаг поднят на гидрографическом судне Северного флота "Николай Скосырев"

На торжественной церемонии спуска на воду многофункционального малого гидрографического судна "Николай Скосырев" проекта 19910 для гидрографической службы Военно-морского флота РФ.

МУРМАНСК, 27 июн - РИА Новости. Торжественная церемония подъёма флага гидрографической службы Военно-морского флота России состоялась в субботу в Североморске на малом гидрографическом судне проекта 19910 "Николай Скосырев", сообщила пресс-служба Северного флота.

"С подъемом флага судно официально вошло в состав аварийно-спасательного отряда Северного флота. Наименование "Николай Скосырев" присвоено судну приказом главнокомандующего ВМФ России в знак признания заслуг и увековечения памяти начальника гидрографической службы Северного флота, участника Великой Отечественной войны, контр-адмирала Скосырева Николая Васильевича", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1950-е годы под руководством Скосырева начались систематические работы по изучению Северного Ледовитого океана.

Церемония подъёма флага гидрографической службы ВМФ России на "Николае Скосыреве" прошла под руководством командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева. Он поздравил экипаж судна со знаменательным событием и выразил надежду, что экипаж "Николая Скосырева" внесет свой достойный вклад в изучение и освоение Арктики.

Новое малое гидрографическое судно проекта построено на судостроительном заводе "Вымпел" в городе Рыбинске. Оно предназначено для выполнения гидрографических исследований и лоцмейстерских работ в условиях Арктики в ближней и средней морской зоне. Имеет водоизмещение около 1000 тонн, его корпус усилен до ледового класса. Автономность составляет 15-25 суток, а дальность плавания - порядка 2000 миль.