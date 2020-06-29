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РИА Новости

СМИ: японским военным разрешат защищать торговые суда в Оманском заливе

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Корабли морских подразделений Сил самообороны Японии
Корабли морских подразделений Сил самообороны Японии.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

ТОКИО, 28 июн — РИА Новости. Правительство Японии склоняется к тому, чтобы признать право Сил самообороны Японии, ведущих патрулирование на Ближнем Востоке, на применение оружия для защиты японских торговых судов, сообщила газета "Иомиури".

В случае если торговое судно будет атаковано третьей стороной в момент нахождения в непосредственной близости с патрульным кораблем японских Сил самообороны, применение оружия не противоречит так называемой мирной 9-й статье Конституции, запрещающей применение оружия для решения международных конфликтов, — к такому мнению склоняется правительство страны, сообщает газета.

В январе — феврале этого года в район, который с учетом дружественных отношений Японии с Ираном ограничен Оманским заливом, северной частью Аравийского моря и Баб-эль-Мандебским проливом, были направлены эсминец и патрульные самолеты Lockheed P-3 Orion Сил самообороны. Цель их направления в этот район была обозначена как сбор информации. Однако затем с учетом инцидента в июне прошлого года, когда танкер, принадлежавший дочерней компании японской фирмы, был атакован в этом районе, в правительстве возникло мнение о необходимости разрешать применение оружия для защиты японских торговых судов, ограничив его рядом условий. В частности, такая защита возможна, лишь если эсминец и торговое судно находятся рядом. Если японское судно атаковано в момент, когда корабль Сил самообороны отдален, применение оружия невозможно. Нельзя также применять оружие и для защиты иностранных судов.

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Страны
Иран
Оман
Япония
Продукция
P-3 Orion
Компании
Lockheed-Martin
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