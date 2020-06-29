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РИА Новости

"До Москвы точно достанет": что американцы хотят установить в Европе

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Американские военные в Польше
Американские военные в Польше.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Андрей Коц. США намерены резко повысить градус ракетно-ядерного противостояния с Россией — об этом со ссылкой на собственные источники в руководстве Североатлантического альянса сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Издание утверждает, что на недавнем собрании министры обороны стран НАТО приняли новый подход к ядерному сдерживанию и европейские союзники США готовы разместить у себя ракеты средней дальности. О том, чем это грозит России и миру, — в материале РИА Новости.

Заменить боеголовки

Официально генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции лишь сообщил, что альянс усилит противовоздушную и противоракетную оборону. По его словам, многие страны НАТО хотят купить американские комплексы "Пэтриот", способные перехватывать и уничтожать баллистические цели. При этом он подчеркнул, что размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования не планируется.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung утверждает, что генсек лукавит. По данным источников издания, участники встречи уже дали добро на развертывание перспективных американских ракет средней дальности в обычном снаряжении. В случае эскалации противостояния с Россией их боеголовки легко заменить на ядерные.

Как сообщил собеседник немецкого журналиста, это сигнал России о том, что страны НАТО готовы применить атомное оружие на ранней стадии потенциального конфликта. А приняты эти меры в ответ на появление у Москвы крылатой ракеты наземного базирования 9М729 в составе оперативно-тактического комплекса "Искандер", которая, по мнению аналитиков альянса, может оснащаться ядерной боевой частью.

Транспортно-заряжающая машина комплекса "Искандер-К" с крылатыми ракетами Р-500

Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Напомним, США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в августе прошлого года якобы из-за 9М729. Россия все претензии категорически отвергла. И всего несколько недель спустя американцы испытали прототипы сначала крылатой, а потом и баллистической ракеты средней дальности наземного базирования. Это доказало, что к выходу из ДРСМД США готовились заранее и новый российский боеприпас использовали лишь как предлог.

Обезоружить Россию

Если информация немецких СМИ подтвердится, мир снова откатится на рубежи холодной войны и Москве придется искать способы противостоять новым вызовам. Сомневаться в агрессивных намерениях Вашингтона не приходится. Так, еще в мае посол США в Варшаве Джорджетт Мосхабер заявила, что в Белом доме рассматривают возможность перемещения американских атомных бомб из Германии в Польшу — поближе к российским границам. Впрочем, ракеты средней дальности в Европе — гораздо большая угроза.

Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии

Источник изображения: © Department of Defense

"Это приведет к резкой эскалации на всем континенте, как в годы холодной войны, — объясняет РИА Новости военный эксперт Юрий Лямин. — Время подлета к Москве и другим городам Центральной России у такого оружия гораздо меньше, чем у межконтинентальных баллистических ракет, стартующих из США. Соответственно, сокращаются возможности маневра и разрешения конфликта мирным путем при обострении международной обстановки”.

Когда подлетное время — пять-десять минут, договариваться о чем-либо уже поздно и остается лишь нажать "ядерную кнопку" для ответа. Лямин подчеркнул, что именно из-за высокой опасности ракет средней и меньшей дальности в свое время и заключили договор об их ликвидации.

"Попытки американцев нанести удар ракетами в обычном снаряжении по нашим шахтным пусковым установкам, командным пунктам, узлам связи возможны, но маловероятны, — уточняет доктор военных наук Константин Сивков. — Особого успеха они не добьются, а Россия в ответ ударит всей мощью стратегического арсенала. Поэтому если американцы и разместят ракеты в Европе, то только ядерные. Смысл в том, чтобы обезоружить Россию, лишить ее потенциала ответного и ответно-встречного ударов. Надо четко понимать, что США готовятся к ядерной войне. И размещение ракет средней дальности абсолютно, с их точки зрения, закономерно. Это был лишь вопрос времени. Видимо, наконец прогнули европейских союзников".

Районы развертывания

Эксперты пока не берутся судить, в какие именно страны привезут ракеты. Не исключено, что задействуют инфраструктуру, сохранившуюся со времен холодной войны.

Американское ядерное оружие развернули в Европе в середине 1950-х — тогда это были авиабомбы и боеприпасы для артиллерийских систем. Руководство НАТО и США рассчитывало ответить этим в случае масштабного конфликта со странами организации Варшавского договора, обладавшими преимуществом в обычных вооружениях.

Американская баллистическая ракета средней дальности "Першинг-2"

Источник изображения: © AP Photo / Thomas Kienzle

Первые ракеты средней дальности "Юпитер" США разместили в Турции в 1961-м. Это стало главной причиной Карибского кризиса, когда СССР перебросил аналогичное оружие на Кубу. В 1980-х в ответ на постановку на боевое дежурство советских ракет "Пионер" американцы развернули баллистические "Першинг-2" и крылатые "Томагавки" наземного базирования с ядерными боеголовками в Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Италии и ФРГ.

Конечно, с тех пор многое изменилось. Большинство стран Организации Варшавского договора вступили в Североатлантический альянс, который теперь вплотную приблизился к России. Поэтому нельзя исключать появления американских ракет средней дальности в Восточной Европе.

Информацию, которую удалось добыть немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung, на днях косвенно подтвердил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли. Он заявил, что США не видят вариантов для введения моратория на ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее запрещал ДРСМД. По мнению главы комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, европейцы "подыграли" Вашингтону и теперь рискуют вновь стать заложниками американцев, как во время ракетного кризиса 1980-х.

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Страны
Бельгия
Великобритания
Германия
Италия
Куба
Нидерланды
Польша
Россия
США
Турция
Продукция
9М729
BGM-109 Tomahawk
Patriot ЗРК
Pershing II
Искандер
Р-500
РСД-10
Проекты
636.3
NATO
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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9 комментариев
№1
29.06.2020 01:33
Развернуть в Калининградской области дивизион Малок и кранты Польше, по крайней мере размещенным в ее приграничных районах наступательным и оборонительным системам, а также аэродромам.

Только прикрывать их хорошо придется, в первую очередь от РДГ, во вторую от беспилотников и вертолетов.

Поэтому Малки лучше оборонять Деривацией и ЗРК Сосна на базе МТЛБ или БМП-3.

Малки могут использовать спецбоеприпасы и их подлетное время будет исчисляться десятками секунд на максимальную дальность.

А для ракет это минуты, десятки минут и даже часы (в зависимости от типа и траектории).
0
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№2
29.06.2020 04:51
Цитата
"Это приведет к резкой эскалации на всем континенте, как в годы холодной войны, — объясняет РИА Новости военный эксперт Юрий Лямин. — Время подлета к Москве и другим городам Центральной России у такого оружия гораздо меньше, чем у межконтинентальных баллистических ракет, стартующих из США. Соответственно, сокращаются возможности маневра и разрешения конфликта мирным путем при обострении международной обстановки”.

Когда подлетное время — пять-десять минут, договариваться о чем-либо уже поздно и остается лишь нажать "ядерную кнопку" для ответа.

А когда подлетное время - 30-40 мин (как у Minuteman-3, у БРПЛ еще меньше), что, "договариваться о чем-то еще не поздно"? :)
0
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№3
29.06.2020 09:55
Для Малки бы новый активно реактивный спецбоеприпас, увеличенной до 80-100км дальности и уменьшенной до 0,3-0,5кт мощности.

Чтобы точечно бить по объектам военной инфраструктуры в оперативно-тактической глубине, нанося при этом минимальные повреждения гражданским строениям и мирному населению.
0
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№4
29.06.2020 10:02
Это как нож у горла. Будет Россия сидеть ровно и не рыпаться  и как СССР при Горбачёве пойдет на нужные Западу уступки.
-2
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№5
29.06.2020 10:50
Цитата, beka1 сообщ. №4
Это как нож у горла.
Как нож у горла НАТО будет размещение дивизиона Малок в Калининградской области, и как я уже выразился, разработка для них новых специальных (ядерных) активно-реакивных боеприпасов сверхмалой мощности (0,3-0,5кт) и повышенной (сверхбольшой) дальности (80-100км, в идеале до 120 километров), этого хватит, чтобы простреливать всю Литву и большую половину Польши до Варшавы включительно. И подлетное время там ни минуты, а десятки секунд.
0
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№6
29.06.2020 13:17
Что Ваши Малки сделают БРСД США размещенным в Германии? И не говорите что немцы будут против! Трамп намедени заявил что сокращает часть сил США в ФРГ, так местное руководство, за исключением некоторых маргиналов, это весьма расстроило. Так что в случае ухода Трампа или изменения его настроения проблем с размещением БРСД в Германии не будет
Цитата, Восход сообщ. №5
и повышенной (сверхбольшой) дальности (80-100км, в идеале до 120 километров), этого хватит, чтобы простреливать всю Литву и большую половину Польши до Варшавы включительно. И подлетное время там ни минуты, а десятки секунд.
В случае агрессии против России БРСД США полетят раньше снарядов Малок и ударят по важнейшим инфраструктурным и командным объектам РФ (в это считай 2/3 победы),  в отличие от снарядов Малок которые испарят пустые ПУ американских ракет
Нож у горла, как не крути.
0
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№7
29.06.2020 14:00
Цитата, beka1 сообщ. №6
Что Ваши Малки сделают БРСД США размещенным в Германии?
Малки сметут бронетанковые части США и войска Польского в местах их расположения, нанесут удары по элементам ПРО (ракетам перехватчикам и радарам) и аэродромам, в частности по литовскому Щауляю, кроме этого они за полчаса работы лишат Польшу и Литву крупнейшей части портовой инфраструктуры, железнодорожных и автомобильных мостов, тоннелей, и другой логистики для быстрого прибытия резервов морем, их разгрузки и перевозки железнодорожным или автомобильным транспортом.

А на Германском направлении необходимо сосредоточить заброску многочисленных (десятки) диверсионно-разведывательных групп, общей численностью до батальона.

Они должны будут нанести опережающий удар по Рамсштайну и другим аэродромам, а также БРСД.

А следом, добивающим ударом, туда уже прилетят наши ОТРК и КР.

В Литву и Польшу тоже придется забрасывать РДГ, но я полагаю, что по роте туда и туда суммарно (без деления на группы).

И то в основном в те районы, которые будут недосягаемы для Малок, либо же для того, что бы корректировать их огонь (в том числе снарядами с сбч).

Цитата, beka1 сообщ. №6
В случае агрессии против России БРСД США полетят раньше снарядов Малок
Они не взлетят раньше, потому что за местами их дислокации, заблаговременно заброшенные РДГ, находясь в секрете, будут вести постоянное наблюдение.

И при обнаружении признаков подготовки к старту эти РДГ передадут информацию о готовящемся ударе и сами предпримут попытку вывести максимальное количество ракет стрелковым оружием (ПТРК Метис-М2, гранатомёты, крупнокалиберные снайперские винтовки и пулеметы).
0
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№8
29.06.2020 18:03
Предупредить страны запада, что в случае размещения ЯО в Польше, Россия применит комплексы РЭБ и, что без предварительного согласования, ни один самолет не взлетит. Надо действовать в данной ситуации очень жестко. Что касается ДРГ, то был свидетелем, когда два бойца из ГРУ в свое время, вывели танковый полк из строя за 2 часа, взяли под "охрану" командование полка. Морские диверсанты, человек 10, в Находке, "взорвали" штаб в/ч 2020, штаб морчастей погранвойск и ОКПП Находка, проникли в порт Находка, "заминировали" 4 судна у причала и на рейде. Батальона вполне хватит на всю Европу.
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№9
29.06.2020 18:09
Цитата, Восход сообщ. №1
Развернуть в Калининградской области дивизион Малок и кранты Польше, по крайней мере размещенным в ее приграничных районах наступательным и оборонительным системам, а также аэродромам.

Польше (и не только) в случае чего давно "кранты" - безо всякого "дивизиона Малок", катапульт, баллист и осадных башен. :)
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