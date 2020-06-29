Войти
Известия.ru

Тестовые летные испытания Boeing 737 MAX начнутся 29 июня

615
0
0

Федеральное управление гражданской авиации США совместно с компанией Boeing начинает в понедельник, 29 июня, тестовые летные испытания пассажирского лайнера Boeing 737 MAX ​​для его повторной сертификации и возобновления эксплуатации внутри страны и на международных линиях.

Федеральное управление гражданской авиации США совместно с компанией Boeing начинает в понедельник, 29 июня, тестовые летные испытания пассажирского лайнера Boeing 737 MAX ​​для его повторной сертификации и возобновления эксплуатации внутри страны и на международных линиях.

Полеты этого семейства лайнеров были приостановлены в 2019 году после двух авиакатастроф.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
Похожие новости
24.10.2019
Компания Boeing объявила о перестановках в руководстве
29.03.2019
Авиарегулятор США заявил о безопасности Boeing 737 MAX
31.03.2014
Катар объявил о закупке вооружений на сумму 23 миллиарда долларов
21.06.2013
"Ростех" отказался от Boeing с премией
16.03.2011
Будущее узкофюзеляжных самолетов: последнее слово осталось за Boeing
14.11.2007
В Дубае остановка. Арабский мир запасается самолетами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.06 21:31
  • 19
Деловая столица (Украина): дострелить до Новороссийска. Почему Украине срочно нужны ЗРК прикрытия для «Нептунов»
  • 29.06 20:32
  • 67
По гитлеровским лекалам
  • 29.06 18:53
  • 8
"Армата" избавилась от "детских болезней"
  • 29.06 18:52
  • 3
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 29.06 18:50
  • 25
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 29.06 18:09
  • 9
"До Москвы точно достанет": что американцы хотят установить в Европе
  • 29.06 16:23
  • 1
Индия попросила Россию ускорить поставки ПЗРК "Игла", пишут СМИ
  • 29.06 15:57
  • 2
AgoraVox (Франция): в Эстонии разрабатывается интересный проект военной робототехники
  • 29.06 15:31
  • 2
Кризисная воронка
  • 29.06 15:18
  • 9
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 29.06 15:03
  • 2
Металлургический завод для судостроения на Дальнем Востоке
  • 29.06 14:32
  • 6
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации
  • 29.06 13:46
  • 1
В России создадут роботов для эвакуации раненых с поля боя
  • 29.06 10:17
  • 1
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 29.06 10:13
  • 1
Обмен информацией: российские истребители пролетели "роем"