Тестовые летные испытания Boeing 737 MAX начнутся 29 июня

Федеральное управление гражданской авиации США совместно с компанией Boeing начинает в понедельник, 29 июня, тестовые летные испытания пассажирского лайнера Boeing 737 MAX ​​для его повторной сертификации и возобновления эксплуатации внутри страны и на международных линиях.

Федеральное управление гражданской авиации США совместно с компанией Boeing начинает в понедельник, 29 июня, тестовые летные испытания пассажирского лайнера Boeing 737 MAX ​​для его повторной сертификации и возобновления эксплуатации внутри страны и на международных линиях.

Полеты этого семейства лайнеров были приостановлены в 2019 году после двух авиакатастроф.