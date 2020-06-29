Армия США заказала легкие автомобили ISV производства General Motors

Входящий в состав американской корпорации General Motors ее военный дивизион GM Defense LLC 26 июня 2020 года получил контракт армии США на сумму 214,298 млн долл на поставку первых 649 легких вездеходных автомобилей Infantry Squad Vehicle (ISV). Всего армия США планирует закупить 2065 машин ISV для оснащения подразделений пехотных бригад.

Опытный образец легкого вездеходного автомобиля Infantry Squad Vehicle (ISV) производства военного дивизиона GM Defense американской корпорации General Motors (с) GM Defense

Конкурс на создание легкой машины с колесной формулой 4х4 по программе Infantry Squad Vehicle (ISV) для обеспечения подвижности пехотных взводов был начат в 2018 году. В июне 2019 года были отобраны три предложения - GM Defense и консорциумов Oshkosh Defense-Flyer Defense и SAIC-Polaris - и каждый из трех выбранных участников получил контракт стоимостью по 1 млн долл на изготовление каждый двух опытных образцов для испытаний, проводившихся с ноября 2019 года по февраль 2020 года на Абердинском полигоне и в Форт-Брэгг. В конечном счете было выбрано предложение GM Defense. Субподрядчиком GM Defense в создании ее варианта машины ISV выступала компания Ricardo Defence.

Представленный GM Defense вариант машины ISV выполнен на базе выпускаемого General Motors коммерческого пикапа Chevrolet Colorado ZR2 и оснащен 2,8-литровым турбодизельным двигателем Duramax мощностью 186 л.с. и шестискоростной ​​автоматической коробкой передач. Шасси Chevrolet Colorado ZR2 выпускается в объемах более 150 тысяч машин в год, и наличие этой широко распространенной коммерческой платформы с широкой дилерской сетью поставок запчастей стало одним из главных факторов выбрал армии в пользу предложения GM Defense. Последняя заявляет, что ее ISV имеет совместимость по узлам с Chevrolet Colorado ZR2 на 70%.

Машина ISV должна иметь полную боевую массу не более 5000 фунтов (2270 кг) и перевозить не менее 9 человек личного состава или служить платформой для оружия. Машина должна транспортироваться в грузовой кабине транспортного вертолета CH-47 Chinook или на внешней подвеске вертолета UH-60 Black Hawk.

Опытный образец легкого вездеходного автомобиля Infantry Squad Vehicle (ISV) производства военного дивизиона GM Defense американской корпорации General Motors (с) GM Defense

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