«Роса-РБ-М» и «Трио»: о белорусских средствах борьбы с мини-беспилотниками

Источник изображения: Минобороны РБ

В последнее время вопрос борьбы с малоразмерными БПЛА становится все более актуальным. Но практически все известные системы ПВО бессильны перед роем мини-беспилотников.

Недавно в Белоруссии был принят на вооружение мобильный комплекс обнаружения маловысотных целей «Роса-РБ-М», разработанный КБ «Радар». Он способен обнаруживать в радиусе 120 км самолеты, крылатые ракеты и БПЛА, летящие на низких высотах. При этом он эффективно действует даже в условиях помех. Но обнародованные характеристики комплекса не позволяют понять, насколько он эффективен против мини-беспилотников.

При этом практика военных действий на Ближнем Востоке и в Афганистане показывает, что применение малоразмерных БПЛА резко повышает боеспособность подразделений.

Одним из ответов на эти новые вызовы стала разработка в Белоруссии зенитного комплекса малой дальности «Трио», который впервые был представлен на выставке вооружений в Минске в 2019 году. Его основное назначение – защита объектов от малоразмерных средств воздушного нападения.

Комплекс состоит из передвижного пункта управления со средствами разведки (ППРУ), модернизированной боевой машины ближнего действия «Стрела-10», усовершенствованной самоходной зенитной установки «Шилка» и роботизированного боевого пулемётного комплекса «Берсерк», способного осуществлять до 12 тыс. выстрелов в минуту. "Берсерк" создаёт на дальности до полукилометра существенную плотность огня, обеспечивающую поражение мини-БПЛА размером 30х30 см.

Источник изображения: Минобороны РБ

Пока нет информации о том, будут ли зенитные комплексы «Трио» приняты в ближайшее время на вооружение армии Белоруссии или других стран. Но боевые действия в Ливии и Сирии показывают, что спрос в мире на подобную технику будет очень высоким.