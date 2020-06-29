Модернизация бронетранспортеров БТР-50 и БТР-60 и танков Т-72 в Иране

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Разработки Организации джихада самообеспечения сухопутных войск КСИР

Организация джихада исследования и самообеспечения сухопутных войск КСИР Ирана показала свои разработки, включая модернизированные БТР-50, БТР-60, Т-72, разведывательный БПЛА Meraj-1 и многое другое. Наибольшее внимание привлек вариант глубокой модернизации БТР-50ПК, которые в Иране много лет назад были сняты с вооружения и стоят на хранении, при этом по крайней мере часть машин видимо во вполне живом состоянии, так как в 2016 г. некоторое количество БТР-50 было передано Силам народного ополчения Ирака в рамках помощи в борьбе с террористами ИГ.

В ходе модернизации была усилена бронезащита, ну и самое главное на БТР был установлен новый иранский необитаемый боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом и СУО с дневным\ночным прицелами с тепловизором, лазерным дальномером и т.д. Модернизированный таким образом БТР-50 получил название Makran.

Про боевой модуль указывается, что его варианты могут устанавливаться на разные БМП и БТР при модернизации.

Еще один вариант необитаемого боевого модуля

Что касается модернизированного Т-72М, то его впервые показали в прошлом году на выставке достижений иранского ВПК в честь 40-летия революции. У танка серьезно усилена защита, установлена дистанционно управляемая турель для пулемета, модернизирован прицельный комплекс, установлен тепловизор для механика-водителя и т.д.

Модернизированный БТР-60ПБ с 23-мм пушкой и блоками динамической защиты. Собственно подобное предлагала ранее и Организация джихада исследования и самообеспечения сухопутных войск иранской Армии в проекте Heydar-7. В обоих случаях главный вопрос, с тем как переживет тонкая броня БТР подрыв заряда динамической защиты.

Модернизированная боевая машина 122-мм РСЗО с установкой специальных направляющих для запуска управляемых реактивных снарядов в дополнение к пакетам направляющих для обычных неуправляемых реактивных снарядов. Название у такой модернизированной системы - Hedayat 122. Потенциально весьма перспективная разработка.

Легкий разведывательный БПЛА Meraj-1. Масса 35 кг. Способен летать до 10,5 часов на высоте до 3650 метров с полезной нагрузкой массой до 5 кг. Дальность действия радиоканала связи с командным пунктом - 150 км. Уже известная по некоторым другим иранским БПЛА схема посадки на что-то типа полозьев под фюзеляжем.

БПЛА Meraj рядом с как заявлено машиной РЛС подповерхностного зондирования для обнаружения СВУ, мин и т.п.

Еще один БПЛА, это уже видимо для ручного запуска

Это известный уже ранцевый магазин к ПКМ, они уже ранее были замечены в ходе учений КСИР.

Ну и вариант модернизации старых 7,62-мм пулеметов РПД, что тоже давно сняты с вооружения и пылятся на складах. Назван Sa'aban-1.

Фотографии иранских новостных агентств Tasnim, Fars, Defapress