Войти
bmpd.livejournal.com

Металлургический завод для судостроения на Дальнем Востоке

749
2
+1

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Евгения Зайнуллина "Судостроению поставят брикеты. IRC обеспечит заводы Дальнего Востока железным сырьем" , холдинг IRC Limited построит на Дальнем Востоке завод по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) для нужд судостроительных заводов региона. Дальний Восток является дефицитным регионом с точки зрения сбора лома, а "Роснефть" давно ищет возможность обеспечить судостроительный комплекс "Звезда" стальным листом. Строительство завода ГБЖ позволит обеспечить дальневосточное судостроение сталью без масштабных инвестиций в доменно-конвертерное сталеплавильное производство, полагают эксперты.

(с) Олег Харсеев / Коммерсантъ

ООО "Петропавловск - Черная Металлургия", входящее в холдинг IRC Limited, намерено построить завод по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) на Дальнем Востоке, сообщается в совместном заявлении компании и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) по итогам дня инвестора в Еврейской АО. Продукция может быть использована в качестве сырья для производства стали на судостроительных заводах Дальнего Востока - ССК "Звезда", ПАО АСЗ, АО ХСЗ. Реализация проекта зависит от планов газификации ЕАО и строительства железнодорожной линии Шимановская - Гарь - Февральск.

Завод по производству ГБЖ планируют построить в рамках развития Кимкано-Сутарского ГОКа. По итогам 2019 года ГОК произвел 2,6 млн тонн концентрата, за счет освоения Сутарского и Костеньгинского месторождений в Еврейской АО планируется выйти на объем 3,5-4 млн тонн концентрата в год.

IRC изначально входила в золотодобывающую Petropavlovsk в качестве железнорудного дочернего холдинга, но в марте Petropavlovsk подписала предварительное соглашение о продаже за $10 млн 29,9% ее акций с инвесткомпанией Stocken Board AG.

У Petropavlovsk останется 1,2% в компании. Как следует из материалов IRC, единственным покупателем ее концентрата в России является Evraz, в 2019 году он закупил сырье на $98,9 млн. Он же интересовался в 2019 году покупкой компании, но до сделки переговоры не дошли. Компания также ведет поставки в Китай.

Дальний Восток является дефицитным регионом с точки зрения сбора лома, альтернативой которому при производстве стали является ГБЖ. По оценкам ФРТП, в 2018 году дефицит лома в ДФО составлял 228 тыс. тонн, или 46% от потребности. В правительстве давно рассматривают разные способы обеспечения стальным листом ССК "Звезда" (принадлежит "Роснефти", "Роснефтегазу" и Газпромбанку): поставку листа по железной дороге, строительство в Приморье стана-5000, для которого предполагаются поставки слябов, а также создание производства полного цикла. В Минпромторге неоднократно заявляли об отсутствии необходимости в новых прокатных мощностях на Дальнем Востоке. Собеседники "Ъ" среди металлургов говорили о наличии технической возможности поставок широкоформатного листа по железной дороге, но глава "Роснефти" Игорь Сечин год назад говорил на встрече с Владимиром Путиным, что по железной дороге лист такой размерности провезен быть не может.

По мнению Бориса Красноженова из Альфа-банка, идея создания производства ГБЖ на базе мощностей ООО "Петропавловск - Черная Металлургия" выглядит вполне логично. ГБЖ традиционно используется в электрометаллургии.

Единственным крупным металлургическим производством на Дальнем Востоке является "Амурсталь", которая располагает электродуговыми печами (ЭДП) для производства стали. Учитывая удобную логистику, ГБЖ может поставляться на существующие или новые ЭДП-мощности на Дальнем Востоке. ГБЖ, в отличие от традиционных видов железорудного сырья, практически не содержит вредных примесей, что критически важно для производства высококачественной стали. Таким образом, считает эксперт, может быть налажено производство стали для судостроительных заводов без масштабных инвестиций в крупные доменно-конверторные сталеплавильные мощности, строительство которых потребует несколько лет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
26.01.2017
Достойные наследники «Катюши»
01.11.2016
Россия и Китай могут создать СП по широкофюзеляжному самолету
05.04.2016
Дмитрий Рогозин был суров с морскими коллегами
02.09.2014
«Это великий шанс для восстановления реального сектора страны»
23.07.2014
«Пора перестать болтать и начать работать»
04.12.2012
Посланию президента добавили безопасности
2 комментария
№1
29.06.2020 12:54
В планах на 12-13 пятилетки, как раз и были новый металлургический завод и АЭС в Приморье и Приамурье.
0
Сообщить
№2
29.06.2020 15:03
Цитата, AsDem сообщ. №1
В планах на 12-13 пятилетки, как раз и были новый металлургический завод и АЭС в Приморье и Приамурье.

Передельный Металлургический завод таки построили. Две электросталеплавильные печи по 100-тонн каждая. Эти печи сейчас и есть основа нынешней "Амурстали". Работают на металлоломе. Технология непрерывной разливки стали.

Под строительство АЭС на берегу Амура (не помню где) была выбрана площадка, но строительство так и не началось. И наверняка сейчас уже нет необходимости.
Много энергоемких производств было потеряно и не построено того, что планировалось.

"Амурсталь" тоже много чего потеряла: 4 доменные печи (доменный цех) по 100 тонн каждая и 4 электросталеплавильные печи (цех ЭСПЦ-2) по 30 тонн каждая. Работали тоже с металлоломом. Металл разливался в слябы. Из которых потом в Прокатном цеху катали металлический лист, а в Цеху Гнутого профиля - уголок, швелер и т.д.
Прокатного Цеха уже нет. А вот цех Гнутого Профиля вполне сохранился.

Только весь цимас в том, что:
- металлолома на ДВ не осталось, вывезли почти весь в Ю.Корею и Китай, даже распиленные производства;
- Существующие печи на "Амурстали" и технология непрерывной разливки стали не позволяют (по крайней мере, я это понял так) применять цех Гнутого профили (его даже одно время, причем не так давно, тоже думали распилить).

Судя по данной новости (насколько я ее понял):
- закрыть проблему нехватки металлолома планируется добычей железной руды и строительством завода по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) в ЕАО.
Читай - слябы отливать будут, которые наверняка, собираются раскатывать в лист на "Амурстали" в цеху Гнутого профили (ес-но, переделкой и перенастройкой существующих прокатных станов).

Или строительством нового прокатного производства, где-то рядом с ССЗ "Звезда".
На что особо упирает "Роснефть", рассказывая о том, что металлический лист такого размерения по ж/д перевозить никак не возможно.

А про реку Амур (которая пол-года покрыта льдом) и, соответственно, Татарский пролив пока никто и не вспоминает.

Короче говоря, статья рассказывает о том, как планируется покрыть дефицит металлолома на ДВ для производства продукции - сляба, который потом раскатают в лист, но ...

В статье нет ничего для пояснения того, где и как этот сляб будут прокатывать в лист большого размерения, а также его транспортировать в, конкретно, ССЗ "Звезда". Поскольку именно это сейчас "на повестке дня".

Посмотрим, что решат. А пока ССЗ "Звезда" вынуждена покупать нужный лист в Ю.Корее.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.06 21:31
  • 19
Деловая столица (Украина): дострелить до Новороссийска. Почему Украине срочно нужны ЗРК прикрытия для «Нептунов»
  • 29.06 20:32
  • 67
По гитлеровским лекалам
  • 29.06 18:53
  • 8
"Армата" избавилась от "детских болезней"
  • 29.06 18:52
  • 3
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 29.06 18:50
  • 25
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 29.06 18:09
  • 9
"До Москвы точно достанет": что американцы хотят установить в Европе
  • 29.06 16:23
  • 1
Индия попросила Россию ускорить поставки ПЗРК "Игла", пишут СМИ
  • 29.06 15:57
  • 2
AgoraVox (Франция): в Эстонии разрабатывается интересный проект военной робототехники
  • 29.06 15:31
  • 2
Кризисная воронка
  • 29.06 15:18
  • 9
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 29.06 15:03
  • 2
Металлургический завод для судостроения на Дальнем Востоке
  • 29.06 14:32
  • 6
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации
  • 29.06 13:46
  • 1
В России создадут роботов для эвакуации раненых с поля боя
  • 29.06 10:17
  • 1
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 29.06 10:13
  • 1
Обмен информацией: российские истребители пролетели "роем"