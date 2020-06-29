Металлургический завод для судостроения на Дальнем Востоке

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Евгения Зайнуллина "Судостроению поставят брикеты. IRC обеспечит заводы Дальнего Востока железным сырьем" , холдинг IRC Limited построит на Дальнем Востоке завод по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) для нужд судостроительных заводов региона. Дальний Восток является дефицитным регионом с точки зрения сбора лома, а "Роснефть" давно ищет возможность обеспечить судостроительный комплекс "Звезда" стальным листом. Строительство завода ГБЖ позволит обеспечить дальневосточное судостроение сталью без масштабных инвестиций в доменно-конвертерное сталеплавильное производство, полагают эксперты.

(с) Олег Харсеев / Коммерсантъ

ООО "Петропавловск - Черная Металлургия", входящее в холдинг IRC Limited, намерено построить завод по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) на Дальнем Востоке, сообщается в совместном заявлении компании и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) по итогам дня инвестора в Еврейской АО. Продукция может быть использована в качестве сырья для производства стали на судостроительных заводах Дальнего Востока - ССК "Звезда", ПАО АСЗ, АО ХСЗ. Реализация проекта зависит от планов газификации ЕАО и строительства железнодорожной линии Шимановская - Гарь - Февральск.

Завод по производству ГБЖ планируют построить в рамках развития Кимкано-Сутарского ГОКа. По итогам 2019 года ГОК произвел 2,6 млн тонн концентрата, за счет освоения Сутарского и Костеньгинского месторождений в Еврейской АО планируется выйти на объем 3,5-4 млн тонн концентрата в год.

IRC изначально входила в золотодобывающую Petropavlovsk в качестве железнорудного дочернего холдинга, но в марте Petropavlovsk подписала предварительное соглашение о продаже за $10 млн 29,9% ее акций с инвесткомпанией Stocken Board AG.

У Petropavlovsk останется 1,2% в компании. Как следует из материалов IRC, единственным покупателем ее концентрата в России является Evraz, в 2019 году он закупил сырье на $98,9 млн. Он же интересовался в 2019 году покупкой компании, но до сделки переговоры не дошли. Компания также ведет поставки в Китай.

Дальний Восток является дефицитным регионом с точки зрения сбора лома, альтернативой которому при производстве стали является ГБЖ. По оценкам ФРТП, в 2018 году дефицит лома в ДФО составлял 228 тыс. тонн, или 46% от потребности. В правительстве давно рассматривают разные способы обеспечения стальным листом ССК "Звезда" (принадлежит "Роснефти", "Роснефтегазу" и Газпромбанку): поставку листа по железной дороге, строительство в Приморье стана-5000, для которого предполагаются поставки слябов, а также создание производства полного цикла. В Минпромторге неоднократно заявляли об отсутствии необходимости в новых прокатных мощностях на Дальнем Востоке. Собеседники "Ъ" среди металлургов говорили о наличии технической возможности поставок широкоформатного листа по железной дороге, но глава "Роснефти" Игорь Сечин год назад говорил на встрече с Владимиром Путиным, что по железной дороге лист такой размерности провезен быть не может.

По мнению Бориса Красноженова из Альфа-банка, идея создания производства ГБЖ на базе мощностей ООО "Петропавловск - Черная Металлургия" выглядит вполне логично. ГБЖ традиционно используется в электрометаллургии.

Единственным крупным металлургическим производством на Дальнем Востоке является "Амурсталь", которая располагает электродуговыми печами (ЭДП) для производства стали. Учитывая удобную логистику, ГБЖ может поставляться на существующие или новые ЭДП-мощности на Дальнем Востоке. ГБЖ, в отличие от традиционных видов железорудного сырья, практически не содержит вредных примесей, что критически важно для производства высококачественной стали. Таким образом, считает эксперт, может быть налажено производство стали для судостроительных заводов без масштабных инвестиций в крупные доменно-конверторные сталеплавильные мощности, строительство которых потребует несколько лет.