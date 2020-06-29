В Северной Европе обнаружили повышение уровня радиации и заявили о «возможном источнике в России»

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Установленные в Норвегии, Финляндии и Швеции датчики, фиксирующие уровень радиационного излучения, отметили его превышение. Фон увеличился незначительно, но сам факт такого роста может быть признаком утечки радиоактивных веществ, как считают в Европе.

Об этом пишет норвежское издание The Barents Observer.

В начале месяца в Норвегии, неподалеку от принадлежащего России Кольского полуострова, был обнаружен йод-131. Вскоре после этого датчики в Швеции и Финляндии зафиксировали наличие радионуклидов цезия, рутения и кобальта.

В нидерландском Национальном институте здоровья и окружающей среды предположили, что источник заражения может находиться на северо-западных территориях России. Там допускают, что утечка произошла в результате возможного повреждения топливного элемента атомной электростанции. При этом отмечается, что повышение уровня радиации незначительно и не угрожает жизни и здоровью людей.

Лассина Зербо, возглавляющий Организацию по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), опубликовал карту территории, где предположительно может находиться источник радиоактивного заражения. Она включает в себя акваторию Балтики, страны Северной Европы и северо-западную часть РФ в районе Санкт-Петербурга.

В концерне «Росэнергоатом» заявляют об отсутствии в июне каких-либо аварий на Ленинградской и Кольской атомных станциях. Уровень вредных выбросов на АЭС также не превышал нормы.

В качестве дополнения: стало известно, что в следующий вторник во Франции прекратит работу ядерного реактор Фессенхайм, которому исполнилось уже 43 года с начала эксплуатации.