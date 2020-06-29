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Танк Т-90МС потеснит Abrams в Египте

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Источник изображения: warspot.ru

Египет уже много лет собирает для нужд своей армии американские танки M1A1 Abrams. Теперь их могут потеснить российские Т-90МС. Вчера, 27 июня, портал defence-blog.com сообщил о том, что Минобороны Египта заключило с корпорацией «Уралвагонзавод» контракт на сборку 500 танков.

Детали контракта пока официально не озвучены. При этом известно, что в Египте будет налажена крупноузловая сборка российских танков с частичным производством отдельных элементов на территории страны.

Танк Т-90МС

Источник изображения: defence-blog.com

Египет уже ведёт сборку американских танков M1A1 Abrams с 1988 года. В 1984 году Минобороны Египта и компания General Dynamics подписали контракт на строительство завода, который начал свою работу спустя четыре года в пригороде Каира. Изначально планировалось, что сборка танков на территории Египта позволит существенно снизить стоимость готовой продукции, однако оказалось, что египетские «Абрамсы» существенно дороже американских. По данным на 2017 год, в Египте собрали уже более 1100 единиц M1A1 Abrams.

Т-90МС был впервые представлен на выставке Russian Expo Arms в 2011 году и является экспортным вариантом российского основного боевого танка Т-90 «Владимир». Главное его отличие от базовой модели – модернизированная башня, которая оснащена усовершенствованной системой огня, автоматикой для заряжания, а также дополнительной системой дистанционного управления пулемётами. Кроме того, при создании Т-90МС была увеличена мощность двигателя и установлен дополнительный энергоагрегат, который позволяет обеспечивать электроснабжение танка во время стоянки.

Масса Т-90МС с боекомплектом составляет 48 тонн, экипаж – 3 человека. Скорость машины при движении по шоссе достигает 60 км/ч. Танк оснащён 125-мм гладкоствольной пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулемётом и зенитной установкой с 7,62-мм пулемётом (по желанию заказчика зенитная установка может комплектоваться пулемётом калибра 12,7 мм).

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Т-90 "Владимир"
Компании
General Dynamics
Уралвагонзавод
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