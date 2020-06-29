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WarSpot

Южная Корея обновляет системы ПВО для сухопутных войск

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Сухопутные войска Южной Кореи получат новые «зонтики». Вчера, 27 июня, портал defenseworld.net сообщил о том, что Администрация программ оборонных закупок (DAPA, Defense Acquisition Program Administration) подписала контракт с компанией Hanwha Defense на серийное производство систем ПВО AAGW.

В рамках контракта стоимостью $200 млн Вооружённые силы Республики Корея получат неназванное число машин AAGW (anti-aircraft gun wheeled vehicle system). На вооружении армии новые системы ПВО заменят устаревающие зенитно-пушечные системы Vulcan.

Система ПВО AAGW

Источник изображения: defenseworld.net

Стороны не разглашают детали систем AAGW. При этом известно, что они будут вооружены двумя скорострельными пушками калибра 30 мм, а целеуказание будет обеспечивать электрооптическая система наведения. Судя по фото, AAGW будет построена на базе бронетранспортёра K808, принятого на вооружение в 2018 году.

Система ПВО Vulcan

Источник изображения: defenseworld.net

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Компании
DAPA
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