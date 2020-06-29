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Российская газета

Атомную подлодку "Казань" передадут ВМФ в 2020 году

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Источник изображения: Минобороны РФ/Wikimedia.org

ВМФ России получит атомный подводный ракетоносец "Казань" в декабре 2020 года, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова.

- Корабль должен быть передан флоту в этом году, в декабре, - сказал Рахманов.

Изначально ввод в строй АПЛ "Казань" планировался на 2019 год, но был отложен из-за необходимости дополнительных испытаний. Подлодка построена по усовершенствованному проекту "Ясень-М" и, как и в случае с АПЛ "Князь Владимир" (головная субмарина проекта "Борей-А"), из-за обилия новых систем испытания затянулись.

Бортовая аппаратура "Казани" построена на российской элементной базе из отечественных материалов. Оптимизированы обводы корпуса подлодки, увеличено количество пусковых модулей для крылатых ракет: 10 против 8. В каждую установку можно зарядить четыре крылатые ракеты "Оникс" или пять "Калибров". После завершения испытаний арсенал субмарины пополнят гиперзвуковые ракеты "Циркон".


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
Князь Владимир
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
ОСК
Проекты
2020-й год
885 Ясень
955 Борей
ГЗЛА
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1 комментарий
№1
29.06.2020 09:34
Минус случайно поставил, сглючило.
0
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