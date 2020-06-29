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Военное обозрение

В сети обсуждаются возможные причины взрыва на ракетном заводе в Иране

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Источник изображения: Твиттер/Iran_NewsRoom

Информационная служба Arab News сегодня сообщает об инциденте на одном из иранских предприятий оборонной отрасли.

Утверждается, что на заводе по производству ракет произошёл мощный взрыв, который «привёл к возникновению огненного шара, наблюдаемого за многие километры от эпицентра». Обсуждаются возможные причины взрыва.

На страницах Arab News заявлено, что взрыв прогремел примерно в 20 км к востоку от Тегерана, на военном объекте в горах Альборц. В материале говорится о том, что предприятие военной промышленности имеет подземные туннели, где проводятся исследования параметров различных ракет, включая крылатые.

Приводится заявление Теодора Карасика (Theodore Karasik), входящего в аналитический совет Gulf State Analytics в Вашингтоне. Он отмечает, что Израиль осуществлял попытки осуществления кибератак иранских промышленных объектов.

Т.Карасик:

Продолжающаяся кибервойна между Ираном и Израилем не нова. В апреле иранские киберсилы напали на израильскую инфраструктуру, в частности на сооружения водоснабжения. В следующем месяце израильские киберсилы нанесли ответный удар по иранским объектам военной промышленности и портам. Они атаковали сети одного из портов Ирана, что привело к коллапсу.

В то же время в статье со ссылкой на неназванный источник заявлено о том, что причиной взрыва мог оказаться саботаж на иранском заводе.

Но эксперт Карасик отмечает, что саботаж на ракетном предприятии Ирана маловероятен.

Эксперт:

Нельзя исключать и тактику установки дефектных запчастей из цепочки поставок.

По словам аналитика Gulf State Analytics, происшествие на заводе под Тегераном может являться продолжением «вирусной войны», которая идёт в течение 10 лет и которая началась с использования сетевого вируса группы Stuxnet.

По данным разведки США, объект в горах Альборц является одним из крупнейших промышленно-испытательных центров на Ближнем Востоке.

В прессе высказываются предположения о том, что взрыв на иранском предприятии мог стать результатом действий американской стороны, решившей отомстить за ракетные атаки своих военных баз в Ираке.

Видео, снятое в Иране:



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