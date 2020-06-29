Диагностика двигателя истребителя на уровне Формулы 1

Казанское приборостроительное конструкторское бюро разработало один из самых миниатюрных индикаторов, отображающих информацию о работе двигателя на боевом самолёте.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Казанского приборостроительного конструкторского бюро Илдуса Курбиева, на сегодняшний день уже началось предсерийное производство, индикатора — он применяется на самолётах МиГ. «Резервный многофункциональный индикатор является ярким примером развития современного пилотажно-навигационного оборудования и индикаторов», — сказал Курбиев.

Устройство выполнено «с применением последних тенденций технологии» и может отображать графическую, цифровую и буквенную информацию на полноцветном ЖК-дисплее. «На сегодняшний день имеющийся вариант исполнения изделия является одним из самых миниатюрных в России», — утверждает гендиректор КПКБ.

По его словам, несмотря на небольшие размеры, индикатор отображает целый массив данных: обороты двигателей (два канала), температуру выхлопных газов (два канала), напряжение бортовой сети (два канала) и полётное время.

«В отличие от конкурентов, конструкция и программное обеспечение изделия позволяет доработать МФИ как в части каналов информационного обмена (расширение функционала), так и в части взаимодействия с различными типами ЖК-дисплеев, которые, в свою очередь, могут иметь различное количество и назначение кнопочных переключателей, что облегчает адаптацию МФИ для отображения информации в соответствии с задачами заказчика», — отметил Курбиев.