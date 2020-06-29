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Военное обозрение

На Западе отмечают полную оцифрованность ЗРК С-350 «Витязь»

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Источник изображения: topwar.ru

Западные эксперты в области военных технологий отмечают новый успех России в области создания систем противовоздушной-противоракетной обороны. В частности, речь идёт о постановке на вооружение ВС РФ зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь». Напомним, что эти комплексы стали поступать в части и соединения ПВО в текущем году.

На Западе отмечается, что новейший российский зенитный ракетный комплекс средней дальности можно справедливо отнести к ЗРК нового поколения. В частности, внимание обращается на радиолокационные системы и консоли управления комплексом. Отмечено, что С-350 отличается от других российских ЗРК тем, что он полностью оцифрован.

РЛС С-350 «Витязь» (50Н6Е) позволяет автоматически определять цели, осуществлять их сопровождение для дальнейшего уничтожения тех, которые представляют угрозу.

Источник изображения: topwar.ru

Максимальное количество одновременно обстреливаемых баллистических целей – 12. Дальность поражения целей: аэродинамических – до 60 км, баллистических – до 30 км. По высоте – 30 км и 25 км соответственно. При этом информационный блок ЗРК позволяет одновременно сопровождать до двух сотен аэродинамических и баллистических целей. Пространственный мониторинг обеспечивается вращением антенны со скоростью до 40 об/мин. Боекомплект одной пусковой установки составляют 12 зенитных управляемых ракет с АРГСН.

Комплексы С-350 "Витязь" Россия пока не экспортирует в зарубежные страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Минoбороны РФ
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