«Броню танка не расплавит»: в Sohu размышляют об эффективности российского боевого лазера «Пересвет»

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Основная цель боевого лазерного оружия состоит в уничтожении техники и вооружений противника. В частности, обсуждается «авиационное направление», когда целью боевого лазера может стать беспилотный летательный аппарат или самолёт. В перспективе боевые лазерные комплексы планируется использовать в качестве сегмента противоракетной обороны. Речь идёт о создании своеобразной сетки над защищаемым объектом, которая гипотетически должна либо уничтожить выпущенную по этому объекту ракету, либо как минимум дезориентировать её.

Но когда речь заходит о применении боевых лазеров как вооружения для уничтожения относительно крупных, маневренных видов техники, боеприпасов, то вскрываются главные проблемы лазерных систем. Одна из ключевых проблем связана с мощностью установки, соответственно с самой способностью лазерного луча «сжечь» технику противника или вывести из строя её электронную начинку.

В китайском издании Sohu отмечается, что сегодня применительно к оценкам эффективности боевого лазерного оружия главную роль играет воображение человека. Отмечено, что само использование боевых лазеров многими представляется как «лазерный луч, плавящий броню танков».

Из материала:

Это больше похоже на научно-фантастические зарисовки, когда лазерный луч боевой установки плавит сталь. Однако в действительности боевые лазеры, которые сегодня есть в нескольких странах мира, не имеют той мощности, которая бы позволяла что-то подобное сделать. Имеющаяся мощность явно не даёт возможности создать такую температуру, которая позволила бы в относительно короткий срок расплавить металл - цель.

Автор в Sohu отмечает, что доминирующее положение по созданию боевого лазерного оружия сегодня занимает Россия. В пример приводится боевая лазерная установка сухопутных войск – «Пересвет». При этом автор пишет о том, что мощность (ниже 100 кВт) должна быть существенно повышена, что боевой лазерный комплекс (БЛК) позволял уничтожить, например, ударный беспилотник в воздухе. Повышение мощности установки напрямую связано с повышением её эффективности.

Броню танка не расплавит.

И китайский автор не был бы китайским автором, если бы в материале не указал на то, что и в КНР уделяется особое внимание перспективным разработкам в области применения лазера в военных целях. Из статьи:

В будущем Китай также продолжит развивать лазерные технологии, и те фантастические свойства, которые приписываются боевому лазеру в компьютерных играх и романах, станут реальностью.

Напомним, что установка "Пересвет" эксплуатируется в РФ с 2018 года.