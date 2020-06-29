Сообщается об экспериментальном совместном боевом применении Су-57 и нескольких Су-35

Источник изображения: корпорация "Сухой"

Заявлено о проведении экспериментального боя с применением нескольких истребителей поколения 4++ под управление самолёта 5-го поколения. Речь идёт о так называемом «рое» Су-35, если этот термин вообще применим к истребителям. Управление, как утверждается, осуществлялось с борта Су-57. Истребитель пятого поколения выполнял роль командно-штабного средства авиации.

Такая информация озвучена информагентством ТАСС, которые ссылается на неназванные источники.

Один из источников агентства отметил, что в «рое» или «стае» проводился постоянным обмен данными между истребителями, участвовавшими в операции. При этом важно, что операция была боевой. Обработка данных, которыми обменивались самолёты, осуществлялась с помощью бортовых компьютерных систем Су-35 и Су-57.

Самолёт пятого поколения Су-57 пока не поставлен на вооружение ВКС России, однако он успел поучаствовать в многочисленных и разноплановых испытаниях. В частности, истребители пятого поколения ранее отправлялись в Сирию, где, как сообщалось ранее, подтвердили свой функционал. Также самолёт Су-57 участвовал в испытаниях совместно с перспективным ударным беспилотников, разрабатывающимся по программе С-70 "Охотник".

Ранее из совместной программы по созданию истребителя пятого поколения FGFA вышла Индия, объявив, что создаваемый самолёт "не дотягивает до пятого поколения боевой авиации".