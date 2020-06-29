Названы сроки передачи подлодки «Казань» Военно-морскому флоту России

Головная атомная подлодка проекта 885М «Ясень-М» «Казань» будет передана ВМФ России в декабре 2020 года, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Корабль должен быть передан флоту в этом году, в декабре», — цитирует Рахманова 28 июня «РИА Новости».

Многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» является первой серийной субмариной четвертого поколения улучшенного проекта 885М «Ясень-М».

Также флот в дальнейшем получит подлодки «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск» водоизмещением 13,8 т и глубиной погружения в 520 м.

Ранее стало известно, что «Казань» по сравнению с предшественницей — «Северодвинском» проекта 885 «Ясень» — стала короче на 10 м, а жилой отсек был урезан на 4 м. Изменить конструкцию удалось за счет более совершенного и компактного радиоэлектронного вооружения вооружения.

В арсенале «Ясеней» будут новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон» — военные моряки сейчас их активно тестируют.

10 июня «Известия» сообщали, что подложку «Казань» готовят к госиспытаниям, которые должны состояться осенью и продлятся два месяца.