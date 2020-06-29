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Российская газета

"Рой" российских истребителей Су-35 отработал информационное взаимодействие

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Истребители Су-35С
Истребители Су-35С.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Россия провела эксперимент по применению "роя" истребителей Су-35 под управлением самолета 5-го поколения Су-57. В таком боевом порядке идет непрерывный информационный обмен в режиме реального времени.

"Информационно-управляющая система каждого самолета автоматически обрабатывает данные как собственных датчиков, так и датчиков других бортов. Такой принцип взаимодействия существенно повышает эффективность выполнения боевых задач", - со ссылкой на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе пишет ТАСС.

Военные эксперты отмечают, что такие испытания важны с точки зрения построения единой информационной системы вооруженных сил. Подобную работу ведут и США, в частности для своих истребителей F35. Трудности с созданием единого формата данных для разных видов и родов вооруженных сил пока не позволяют построить общую систему, которая создаст единое информационное поле для земли, воздуха и космоса.

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Страны
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
ИТ
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