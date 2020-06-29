Космонавт Виноградов рассказал о развлечениях для туристов в космосе

Космический турист в открытом космосе сможет полюбоваться видами Земли и даже провести свои собственные эксперименты, рассказал 28 июня Герой России, космонавт Павел Виноградов.

«Любоваться видами Земли, станции. Пофотографироваться. У нас много летало туристов, очень грамотных, со своими задачами, со своими интересными экспериментами», — цитирует космонавта «РИА Новости».

При этом он отметил, что в открытом космосе туристы смогут находиться около 3,5 часов, однако отлететь далеко от станции не смогут.

25 июня в «РКК Энергия» сообщили о подписании контракта на отправку двух космических туристов на МКС в 2023 году. Планируется, что один из участников этого полета выйдет в открытый космос в сопровождении профессионального российского космонавта.