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Известия.ru

Космонавт Виноградов рассказал о развлечениях для туристов в космосе

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Космический турист в открытом космосе сможет полюбоваться видами Земли и даже провести свои собственные эксперименты, рассказал 28 июня Герой России, космонавт Павел Виноградов.

«Любоваться видами Земли, станции. Пофотографироваться. У нас много летало туристов, очень грамотных, со своими задачами, со своими интересными экспериментами», — цитирует космонавта «РИА Новости».

При этом он отметил, что в открытом космосе туристы смогут находиться около 3,5 часов, однако отлететь далеко от станции не смогут.

25 июня в «РКК Энергия» сообщили о подписании контракта на отправку двух космических туристов на МКС в 2023 году. Планируется, что один из участников этого полета выйдет в открытый космос в сопровождении профессионального российского космонавта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
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