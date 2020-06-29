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Известия.ru

Арктический прицел: контур ПВО на севере замкнется в этом году

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defence of the Russian Federation

Впервые в истории наши военные смогут полностью взять под контроль воздушную обстановку в регионе

Оборону Северного морского пути (СМП) в этом году укрепят — в настоящее время завершается создание основных элементов контура противовоздушной обороны в Заполярье, сообщили источники «Известий» в Минобороны. Это направление в целом в последние годы всё чаще становится ареной для столкновения интересов разных держав. И российское побережье Северного Ледовитого океана также приковывает внимание зарубежных партнеров. Совсем недавно, к примеру, в регион наведывались американские стратегические бомбардировщики-«невидимки». Поэтому уже несколько лет РФ создает инфраструктуру и защитные рубежи в северных широтах на случай обострения обстановки. Какие средства есть у России в районе Севморпути и каковы перспективы развития обороны этого стратегически важного направления, разбирался военный историк Дмитрий Болтенков.

Повторение пройденного

Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, сейчас завершается создание основных элементов контура противовоздушной обороны в Заполярье.

Арктика давно занимает важное место в планах НАТО по ведению боевых действий как с Советским Союзом, так и с Российской Федерацией. Это пространство может быть использовано для запуска крылатых ракет с бомбардировщиков и ракет с подводных лодок. При этом север России не так оснащен радарами и системами ПВО, как европейская или южная часть страны. И силы НАТО могут нанести внезапный удар по важным экономическим и военным объектам на территории Сибири и Дальнего Востока. Именно поэтому России крайне важно установить контроль над арктическим пространством и создать систему защиты.

За оборону севера России и СМП отвечают Северный флот и Объединенное командование войск и сил на северо-востоке страны (ОКВС). В 2014 году Северный флот был выделен из состава оперативно-стратегического командования «Запад» и стал самостоятельным объединением. В его зону ответственности входят арктические территории России вплоть до острова Врангеля. Далее за оборону северных рубежей страны отвечает ОКВС.

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Источник изображения: iz.ru

Климатические изменения последнего времени и открытие новых месторождений природных ископаемых повысили интерес к Арктике со стороны как западных, так и других партнеров РФ, отмечают эксперты. Российская империя и Советский Союз вложили немало материальных и человеческих сил в освоение своего участка Арктики. Поэтому Россия считает этот сектор Северного Ледовитого океана своей зоной влияния и не намерена ее с кем-либо делить.

Проблема защиты северных рубежей существовала и в советское время. СССР построил немало арктических аэродромов, создал специальные истребители большой дальности, такие как Ту-128 и Миг-31. На арктических территориях разместили радиотехнические подразделения. Одной из задач создания самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения Ту-126 и А-50 было как раз несение радиолокационного дежурства в Арктике.

В целом к началу 1990-х годов создание системы ПВО северных рубежей Союза близилось к своему завершению. Однако распад СССР и экономические проблемы привели к тому, что практически все подразделения ПВО и ВВС были выведены и расформированы. Безусловно, содержание войск и сил на удаленных территориях, а особенно в сложных условиях вечной мерзлоты, очень затратно, и Россия долгое время не могла себе этого позволить.

Самолет-разведчик А-50

Источник изображения: Фото: ТАСС/Олег Булдаков

В 2010-х годах у страны появились и финансовые возможности, и новые технологии, и прямая необходимость возродить систему защиты со стороны Арктики.

Арктические аванпосты

Россия начала создавать комплексную и взаимоувязанную систему обеспечения безопасности. На островах Северного Ледовитого океана, таких как Земля Александры архипелага Франца-Иосифа, острове Котельный Новосибирских островов, острове Врангеля и других, начали строиться аванпосты. Они представляют собой группу помещений замкнутого цикла, оборудованных всем необходимым, чтобы вести длительное автономное существование, и аэродром. На таком аванпосте размещается тактическая группа, включающая в себя ракетный дивизион с БРК «Бастион», батарею прикрытия ПВО с ЗРПК «Панцирь-С», авиакомендатуру, радиотехническое подразделение и части обеспечения.

Радиотехническое подразделение осуществляет обнаружение воздушных целей, радиолокационный контроль участка Северного морского пути и воздушного пространства над ним. Таким образом, аванпост — это выносной пункт дальнего радиолокационного обнаружения.

Российская военная база «Арктический трилистник» на острове Земля Александры

Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Авиакомендатура обеспечивает функционирование аэродрома. При этом на таких аванпостах ведется строительство всесезонных взлетно-посадочных полос, чтобы грузы и подкрепления могли прибывать в любое время года. Такая полоса, например, уже построена на аэродроме Нагурское на Земле Александры. Ракетный дивизион с «Бастионами» служит для прикрытия морской территории, а «Панцири-С» занимаются обороной базы. Таким образом, всё взаимоувязано. В настоящее время существуют уже две тактические группы: 71-я — на базе «Арктический Трилистник» на Земле Александры и 99-я — на базе «Северный клевер» на острове Котельный.

В дальнейшем такие тактические группы создадут и на других строящихся аванпостах. В результате дальность обнаружения воздушных целей будет вынесена вперед на несколько сотен километров и одновременно обеспечится защита СМП и береговой зоны от надводного противника.

Аэродромы и ПВО

За оборону воздушных рубежей Северного Ледовитого океана отвечает входящая в состав Северного флота 45-я армия ВВС и ПВО, а также части ВВС и ПВО ОКВС. Кольский полуостров и Архангельскую область обороняет 1-я дивизия ПВО, далее начинается зона ответственности недавно созданной 3-й дивизии ПВО. В состав соединений входят радиотехнические части и зенитно-ракетные полки (ЗРП). Причем все ЗРП 1-й дивизии перевооружены на новые комплексы ПВО С-400.

В качестве основы системы радиолокационного наблюдения используются радары «Резонанс-Н». Всего на севере планируется разместить 10 таких радаров с дальностью обнаружения разнообразных воздушных целей до 1 тыс. км. Эти и другие средства обеспечат сплошную зону радиолокационного контроля северных арктических территорий и Северного морского пути. В будущем с созданием сети загоризонтных радиолокационных станций типа «Контейнер» появится еще одна зона покрытия воздушного пространства.

Радар «Резонанс-Н»

Источник изображения: Фото: Новый оборонный заказ/dfnc.ru

Одновременно ведется реконструкция, а по сути, и возрождение арктической аэродромной сети. В советское время было построено большое количество взлетно-посадочных полос, таких как Тикси, Анадырь, Амдерма, Рогачево и другие. Некоторые из них сохранились, остальные были заброшены. Теперь же, восстановив такие аэродромы и разместив на них подразделения обеспечения, можно будет оперативно перебрасывать на них истребительную авиацию, а не держать ее постоянно в сложных климатических условиях.

Другое направление совершенствования сил ПВО — модернизация истребителей Миг-31 до варианта Миг-31БМ. В настоящее время Северный и Тихоокеанский флоты имеют в своем составе по одной эскадрилье таких самолетов. С учетом темпов модернизации Миг-31 и имеющегося запаса таких самолетов на хранении можно ожидать создания, а точнее возрождения двух авиаполков. Не исключено и формирование истребительного авиаполка где-нибудь на севере — в Рогачево на Новой Земле или в Амдерме. Ранее там уже базировались силы авиации ПВО СССР.

Для защиты северного побережья и Арктики могут привлекаться и другие авиачасти, оснащенные самолетами Миг-31. При этом они будут получать самолеты, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В результате такие полки смогут не только прикрывать воздушное пространство, но и наносить удары по кораблям, пытающимся незаконно вторгнуться в морское пространство России. А сами такие авиачасти станут первым рубежом обороны северных границ России.

ЗРС 33-го зенитного ракетного полка 1-й дивизии ПВО Северного флота, архипелаг Новая Земля

Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defence of the Russian Federation

Происходит и укрепление ПВО зенитными ракетными силами. Так за последние годы новые полки размещены на Новой Земле в Рогачево и на Тикси. Пока они вооружены уже не новыми комплексами С-300ПС, но в будущем их заменят на системы С-400 и на С-350. Таким образом, вторую линию обороны составят «ракетные заборы» этих комплексов.

Советский Союз не успел создать полноценную оборону страны со стороны Арктики. Российская Федерация заканчивает формирование своего северного редута. И такие рубежи смогут надежно защитить и территорию, и граждан страны.


Дмитрий Болтенков, Роман Крецул

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