Пушки вместо масок: страны НАТО продолжают наращивать вооружения

Военно-промышленный комплекс рассчитывает на новые заказы

Коронавирус еще не побежден окончательно, но военно-промышленный комплекс уже подсчитывает прибыли и убытки, государства вносят коррективы в планы и делают осторожные прогнозы. О том, как пандемия отразилась на военном строительстве крупнейших стран НАТО и перспективах рынков вооружений, — в материале «Известий».

Для одних стран пандемия стала тяжким ударом по экономике и вызвала необходимость пересматривать оборонные бюджеты, сдвигать или сворачивать программы разработки и закупки вооружений. Для других — это скорее расходы, чем проблема. Военное строительство в этих странах реализуется в соответствии с утвержденными ранее планами и практически не претерпело изменений. По крайней мере пока.

Говорить о долгосрочных последствиях в посткоронавирусном мире еще рано, но некоторые тенденции в военной сфере уже наметились.

В целом, несмотря на мрачные прогнозы, большинство стран не намерены снижать военные расходы, скорее наоборот — оборонная индустрия и военные заказы рассматриваются как один из главных способов экономического стимулирования.

Германия

10 июня стало известно, что коалиционное правительство ФРГ приняло решение выделить финансовую помощь бизнесу в размере €130 млрд. По словам министра финансов Олафа Штольца, такие меры приняты с целью скорейшего выхода экономики из кризиса.

Немецким производителям вооружений из казны достанется €10 млрд. Примечательно, что оборонная отрасль до того десятилетиями считалась «необходимым злом» германской экономики. В определенной степени это можно рассматривать как сигнал, что ФРГ двигается в сторону большей милитаризации.

Министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что за каждым решением по разработке и производству вооружений стоит строгий расчет, включающий индустриальную политику и рабочие места в Германии. «Если мы хотим побыстрее оживить экономику, нет смысла уменьшать оборонный бюджет, который является частью государственных расходов», — добавила она.

На государственную поддержку могут рассчитывать компании, которые готовы начать работу в этом или следующем году, а также использующие значительную долю местных сотрудников и субподрядчиков.

Солдаты 104-го танкового батальона бундесвера продолжают боевую учебу, но принимают меры предосторожности Источник изображения: Фото: flickr.com/Bundeswehr

Между тем запланированные ранее проекты движутся по прежнему графику. Например, 11 марта, то есть еще во время карантинных мероприятий, бюджетная комиссия бундестага выделила бюджет на первый этап программы MGCS по разработке перспективного танка. 17 июня стало известно о финансировании постройки четырех многоцелевых кораблей проекта MKS180 с опционом еще на два, а днем позже компания «Рейнметалл» сообщила о получении очередного большого контракта на производство 4000 военных грузовиков.

Заметна устойчивая активность и в других проектах перевооружения армии ФРГ.

Франция

Франция уже много лет показывает стабильность в военном строительстве, и пандемия эту стабильность не нарушила. По мнению командующего генеральным штабом сухопутных сил страны Тьерри Буркара, Франция должна продолжить укрепление своих вооруженных сил. 17 июня был опубликован стратегический план развития армии до 2030 года. Документ был подготовлен группой высокопоставленных офицеров в августе–октябре прошлого года, однако из-за начала пандемии его публикация была отложена.

Командующий генеральным штабом сухопутных сил Франции Тьерри Буркар Источник изображения: Фото: twitter.com/The Chief of the General Staff

В целом Франция остается верной взятому ранее курсу на модернизацию армии, реализацию программы SCORPION и повышение боевых возможностей. Однако документ содержит и серьезные новшества, могущие сигнализировать о значительном изменении взглядов французского руководства на ожидаемые угрозы.

Во-первых, Буркар подчеркивает, что «воплощение плана критически важно, поскольку заканчивается цикл асимметричных войн и вполне вероятен возврат к «традиционному» конфликту с равным противником».

Во-вторых, несмотря на традиционную риторику об угрозе со стороны России, на этот раз акценты сместились. Одним из основных источников озабоченности назван Китай. Французский генерал считает, что агрессивная экспансия КНР может угрожать таким территориям, как Новая Каледония и Французская Полинезия. Государству следует иметь средства для защиты своих интересов даже на таком удаленном ТВД. От этого утверждения логично проистекают все прочие рекомендации и действия.

Учения танковой бригады вооруженных сил Франции Источник изображения: Фото: twitter.com/The Chief of the General Staff

Перевооружение между тем продолжается: в рамках 12 основных проектов будут обучены и экипированы 114 тыс. французских военнослужащих, из них 77 тыс. относятся к сухопутным силам. В фокусе по-прежнему космос, киберпространство, информационные технологии и прочие «новые средства вооруженной борьбы». Высокотехнологичных новинок ожидается так много, что запланировано даже создание специального учебного заведения. Там военнослужащие смогут получить расширенное техническое образование, необходимое для использования и обслуживания новой техники. На ее разработку и создание выделяется €12 млрд.

Как и в случае с Германией, французское руководство выделяет солидную финансовую помощь предприятиям, работающим над производством вооружений. Одна только аэрокосмическая отрасль получит €15 млрд. Цель, как и у немцев, — помочь индустрии пережить кризис, сохранить ключевые компетенции и рабочие места. Интересно, что план напрямую призывает военных поторопиться с заказами и увеличить расходы, тем самым стимулируя национальное производство. Так, например, армии предлагают удвоить расходы на заказ легких разведывательных самолетов и дронов у малых и средних компаний.

Испания

Пиренейское королевство входит в число наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции, однако сокращать военные расходы тоже пока не планирует. Так заявил Педро Фустер, высокопоставленный представитель генерального управления вооружений министерства обороны Испании.

В настоящее время МО страны и представители оборонной индустрии изучают влияние пандемии и нацелены на поддержание боеготовности вооруженных сил.

Солдаты испанской армии у танка Leopard во время учений в Латвии Источник изображения: Фото: REUTERS/Ints Kalnins

«Мы изучаем возможности промышленности и основных компаний, чтобы найти пути выхода из кризиса», — отметил Фустер. Как и в случае с другими крупными европейскими странами, приоритетным направлением для оказания помощи названа национальная промышленность, работающая над созданием и производством сухопутных, морских и воздушных вооружений.

Также чиновник считает, что кризис может стать «катализатором для реализации новых возможностей в оборонной и аэрокосмической индустрии Испании как на микро-, так и на макроуровне».

Военный бюджет на 2020–2021 годы не изменится из-за кризиса, не предвидится серьезных изменений и в выполнении текущих программ.

НАТО

Впрочем, стабильное положение дел характерно далеко не для всех входящих в НАТО стран. И без того не отличавшиеся единством в выполнении требований альянса члены демонстрируют стремление прежде всего обезопасить национальные интересы. От международных обязательств никто не отказывается, но расстановка приоритетов очень показательна: сначала свое, потом коллективное.

Не менее четко прослеживается и другое разделение: старая Европа имеет больше ресурсов. Даже в ухудшившейся финансовой ситуации у этих стран есть возможности действовать согласно намеченным ранее планам в сфере обороны и безопасности. А вот военные амбиции большинства государств Восточной Европы находятся под угрозой.

Возможно, что именно желание придать уверенности восточноевропейским партнерам и стало причиной довольно странных шагов, предпринятых генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В середине марта, то есть в разгар борьбы с COVID-19, он представил отчет о ежегодной деятельности НАТО, а 8 июня выступил с инициативой НАТО-2030.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на презентации проекта NATO 2030 Источник изображения: Фото: flickr.com/NATO North Atlantic Treaty Organization

Согласно заявлению Столтенберга, инициатива является «возможностью показать, где именно мы видим Североатлантический альянс через 10 лет и как он будет защищать нас во всё более неопределенном мире». Для достижения этих целей следует «поддерживать политическое единство, придерживаться более глобального подхода и оставаться сильными в военной области». Последнее означает «продолжать инвестировать в вооруженные силы и совершенствование их возможностей. Именно это гарантировало нашу безопасность в последние 70 лет», — добавил он.

Показательно, что в речах Столтенберга повторяется напоминание выполнять требование тратить 2% от ВВП на военные нужды. Эта мысль звучала во время выступления 19 марта, она же была повторена и в июне. Очевидно, что руководство НАТО озабочено возможным снижением уровня расходов на безопасность, что вполне вероятно, учитывая сложную экономическую ситуацию в ряде стран и далеко не радужные прогнозы.

Есть и еще одна причина для беспокойства. Конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вызывавшие поток беженцев и нелегальных мигрантов, не затихают. Теперь к этой проблеме добавилась коронавирусная инфекция, принимающая угрожающие масштабы в условиях гражданских войн в Сирии и Ливии, а также в многочисленных лагерях беженцев в Ливане, Иордании, Турции и других странах.

Солдаты правительства национального согласия Ливии у захваченного танка в городе Тархуна Источник изображения: Фото: REUTERS/Ismail Zitouny

Если раньше странам ЕС приходилось бороться только с нелегальной миграцией, то теперь придется держать оборону от инфекции, чтобы не допустить повторения вспышки у себя дома. И это потенциально огромная проблема для Южной Европы, во всяком случае пока не будет получена полноценная и доступная вакцина.

Добавляет головной боли и нарастающий конфликт между Турцией и Грецией — членами НАТО.

В целом можно отметить, что фокус интересов стран — членов Североатлантического альянса явно смещается на внутренние задачи или в другие регионы.

США

В 2019 году американский экспорт вооружений оценивался в $55 млрд. Значительную долю составляли продажи странам Ближнего Востока — давним партнерам и пользователям американской техники. Прогнозы на 2020-й менее радужны, есть опасения, что оборонные бюджеты стран-покупателей могут сократиться — как вследствие падения цен на нефть, так и из-за смещения государственных приоритетов. Возможно, им придется сосредоточиться на смягчении последствий глобальной пандемии.

Впрочем, представители американского ВПК настроены оптимистично. Первый квартал 2020 года уже дал неплохие результаты, в том числе и по Ближнему Востоку. В начале мая генеральный директор компании Raytheon Грег Хейз сообщил: «Пока что мы видим хороший приток денег от ближневосточных клиентов, что удивительно, учитывая ситуацию с нефтью. Им нужно наше оборудование, и мы должны помочь им защититься». В унисон звучат комментарии руководства компании Lockheed Martin об отсутствии снижения спроса на Ближнем Востоке.

Артиллеристы армии США на учениях на Аляске Источник изображения: Фото: flickr.com/The U.S. Army

Следует отметить, что пандемия вряд ли повлияет на долгосрочные планы. Не изменится и официальная позиция руководства США в отношении России и Китая. Они по-прежнему останутся в списке угроз, а значит, продолжат служить катализатором роста военных бюджетов как в самих Соединенных Штатах, так и у их союзников в Европе и Азии.

10 июня комитетом сената США по вооруженным силам было удовлетворено февральское предложение увеличить военный бюджет США на 2021 год. Это только первый шаг в длительном процессе согласований и обсуждений, однако выделяются два примечательных момента. Первый — законопроект принят, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом и протестными выступлениями в стране. Второй — он содержит предложение об увеличении денежного содержания военнослужащих и улучшении охраны здоровья военных и членов их семей.

Солдаты армии США во время отработки ночного наступления Источник изображения: Фото: flickr.com/The U.S. Army

Последнее в определенной степени ограничивает свободу действий тех сил, которые хотели бы «прокатить» трамповскую инициативу. Противники законопроекта рискуют получить репутацию политиков, «подвергающих опасности жизни солдат, которые нас защищают». В случае успеха военные получат $740,5 млрд, из которых $69 млрд планируется потратить на операции за рубежом.

Нельзя не обратить внимание, что в американской информационной повестке четко прослеживаются два практически не пересекающихся потока. Первый — «популярная» текучка, активно тиражируемая СМИ, к которой относятся, в частности, протестные выступления сторонников BLM и борьба с последствиями пандемии COVID-19. В это же самое время на высшем уровне и без чрезмерной огласки продолжают приниматься решения и реализовываться долгосрочные планы, связанные с военной сферой.

Последствия

Закономерности, действующие для стран ЕС, в принципе характерны для всего мира. К примеру, США не планируют снижать темпов в оборонной сфере и могут даже слегка увеличить бюджет на будущий год, но и в Латинской Америке почти никто не отменил какой-либо из крупных военных проектов. Ряд стран видит в пандемии возможность и готов инвестировать в национальную оборону, несмотря на серьезные потери. Согласно заявлениям министра финансов Индии Нирмалы Ситхараман, создавшаяся кризисная ситуация будет использована для давно назревшей реформы в оборонно-промышленной сфере.

Аналитики и финансисты между тем прогнозируют экономический спад с последующим подъемом т.н. V-образного типа. Отличия в суммах и сроках, но в целом ничего такого, с чем мир не сталкивался бы ранее.

В отношении военного строительства и рынков вооружений ситуация такова. Сейчас действует целый «букет» факторов, не все из которых напрямую связаны с пандемией. Однако эффекты будут накладываться друг на друга, ухудшая общую картину.

Тренировка войск НАТО по преодолению водной преграды Источник изображения: Фото: flickr.com/NATO

В число наиболее пострадавших войдут страны с изначально слабой экономикой, не обеспечившие себя финансовой подушкой или зависимые от определенных отраслей экономики.

Последствия пандемии скажутся на планах многих стран Латинской Америки, Африки, части Азии и Ближнего Востока. Вероятнее всего, многие национальные программы разработки и закупки вооружений будут сдвинуты «вправо» по срокам или вовсе отменены.

В целом последствия пандемии и растущая в ряде регионов напряженность, скорее всего, увеличат спрос на вооружения и ускорят реализацию национальных оборонных программ. Это, в свою очередь, подстегнет производство и международную торговлю оружием. Снижение покупательской способности ряда стран — импортеров вооружений отразится на производителях, которых придется поддерживать «на плаву» с помощью государственных субсидий.

Впрочем, пандемия вряд ли станет причиной для пересмотра долгосрочных контрактов и инвестиций и не изменит сложившиеся ранее альянсы. Возможен и некоторый сдвиг в сторону укрепления национальной, а не коллективной безопасности.

Алексей Тарасов