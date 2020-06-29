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«Роскосмос» отказался заглублять «пустотный» Восточный

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

«Роскосмос» отказался от заглубления большинства строящихся объектов на космодроме Восточный, заявил журналу «Русский космос» заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Сергей Костарев. Ранее под данным объектом обнаруживались пустоты.

«В отличие от космодрома Плесецк, практически все сооружения стартового комплекса на Восточном не заглублены. Модернизированы системы безопасности управления, повышена надежность оборудования и заложены более эффективные технологические процессы подготовки к пуску», — сказал руководитель.

По его словам, преимущество Восточного перед Плесецком заключается в универсальности, которая позволяет запускать не только автоматические космические аппараты, но и пилотируемые корабли.

В июне космонавт, Герой России, рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка заявил, что занятие космическим туризмом объясняется необходимостью «Роскосмоса» выживать.

В ноябре 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о хищении 11 миллиардов рублей из средств, выделенных на строительство космодрома Восточный.

В сентябре 2018 года на сайте госзакупок появилась заявка на срочные работы по устранению пустот, найденных под железобетонным основанием стартового комплекса для ракет «Союз-2» на Восточном обнаружили пустоты.

Космодром Восточный строится в Амурской области. В настоящее время практически завершено строительство первой очереди объекта, предназначенного для запуска средних ракет «Союз-2». Сейчас на космодроме ведется возведение второй очереди, которая позволит запускать носители семейства «Ангара». Строительство космодрома сопровождается многочисленными нарушениями и коррупционными скандалами.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Плесецк
Союз-2 РН
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