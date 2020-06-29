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Известия.ru

Появилось видео полета российских Ту-142 над Арктикой

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны опубликовало кадры полета трех российских противолодочных самолетов Ту-142МК над Баренцевым и Норвежским морями.

На некоторых участках пути самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Также 27 июня еще четыре Ту-142 выполнили полет над Тихим океаном. Там их сопроводили американские истребители F-22.

На опубликованных кадрах запечатлено присутствие иностранных военных самолетов вблизи российских.


В Минобороны указали, что полет прошел в строго соответствии с международными правилами, и Ту-142 не нарушали границ других государств.

23 мая стало известно, что два дальних противолодочных самолета Ту-142М3 морской авиации выполнили 12-часовой полет над нейтральными водами Тихого океана. Воздушные суда преодолели маршрут протяженностью 9000 километров.

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Страны
Норвегия
Россия
США
Продукция
F-16
F-22
Ту-142
Проекты
Арктика
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