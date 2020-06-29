"Никто не нужен": "Талибан*" опроверг связи с Россией

Движение «Талибан»* ответило на публикацию NYT о связях с Россией

"Талибан*", запрещенный в России, опроверг сообщения о том, что якобы российская разведка платила боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Официальный представитель движения заявил, что "Эмирату никто не нужен" для определения своих целей. Он также предположил, что "эти слухи" распространяются, чтобы помешать выводу американских войск из Афганистана.

Радикальное движение "Талибан" (организация запрещена в России), запрещенное в России, заявило, что не получало средств от военной разведки РФ для совершения нападений в Афганистане. Об этом говорится в заявлении террористической организации.

"Ранее некоторые западные СМИ опубликовали сообщения, в которых утверждается, что бойцы Исламского Эмирата получали платежи от России за убийства американских войск и другие слухи такого рода. Мы решительно отвергаем это утверждение», - говорится в заявлении официального представителя движения Забиуллы Муджахида.

Он добавил, что «Эмирату не нужен никто, чтобы определить цели», а джихад, который длится 19 лет, «не обязан ничем каким-либо органам разведки или иностранным государствам».

По его мнению, такие сообщения могут распространяться, чтобы воспрепятствовать выходу войск США из Афганистана, а также для «ослабления и введения в заблуждение "сторонников мира в Америке». Он также выразил мнение, что «эти слухи распространяются, чтобы приписать великий героизм и достижения афганцев иностранным кругам».

«Мы заверяем наш народ и весь мир в том, что Исламский Эмират не является чьим-либо орудием и не используется для продвижения иностранных целей", - сказал Муджахид.

В заявлении также указывается, что в стране наступит мир после того, как претворится в жизнь соглашение, заключенное в феврале этого года с США. Согласно ему, иностранные войска должны быть выведены из Афганистана за 14 месяцев. Кроме того, должен был быть начат в марте этого года межафганский диалог после сделки по обмену пленными.

Заявление официального представителя террористической группировки последовало после публикации статьи в газете New York Times. Издание, ссылаясь на анонимных представителей разведки Соединенных Штатов, утверждало, что российские военные предлагали вознаграждение боевикам, связанным с талибами, за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

При этом в материале не было никаких доказательств. В ответ на этот материал российское посольство в Вашингтоне потребовало от американских властей адекватно отреагировать на угрозы, которые стали поступать в адрес российских дипломатов после публикации материала.

"Прекратите создавать фейковые новости, которые провоцируют угрозы жизни", - говорится в обращении диппредставительства России к редакции газеты.

Дипломаты также призвали власти страны "принять эффективные меры для обеспечения и выполнения их международных обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".

В заявлении посольства речь идет об угрозах, которые поступили от одного из пользователей Twitter. Скриншот, который подтверждает нападки, был прикреплен к обращению российских представителей.

В российском внешнеполитическом ведомстве публикацию NYT также назвали недостоверной новостью.

"Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь», - отметили в МИД России.

В ведомстве добавили, что не стоило ожидать чего-то другого от «разведки, которая с треском провалила двадцатилетнюю войну в Афганистане". Российское внешнеполитическое ведомство также напомнило о фактах, которые были связаны с США. Так, представители МИД отметили причастность разведки США к наркотрафику, выплаты боевикам за проход транспортных караванов.

Дипломаты указали и на другой общеизвестный факт - откаты с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками. "Список их деяний можно при желании продолжить. Мало не покажется", - заверили в ведомстве.

"А может быть, американским разведчикам не по душе то, что наши и их дипломаты совместно способствуют запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами?! Их чувства понятны - не хочется терять вышеупомянутые источники "левых" доходов!" - заключили в ведомстве.

*Движение "Талибан" - запрещенная в России террористическая группировка.

Ангелина Мильченко