Российские Ту-142 выполнили полеты над северными морями и Тихим океаном

Российские противолодочные самолеты Ту-142МК выполнили полеты над Баренцевым и Норвежским морями, а также в акватории Тихого океана.

Как сообщило Министерство обороны, 27 июня три противолодочных самолета Северного флота совершили полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей. Экипажи воздушных судов отрабатывали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью.

Еще четыре дальних противолодочных самолета Ту-142МК отработали свои задачи над нейтральными водами северной части Тихого океана.

Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Естественно, полеты российской боевой авиации вызвали реакцию НАТО и ВВС США в особенности. На сопровождение наших самолетов поднимались истребители F-16 и даже F-22. Впрочем, никаких воздушных инцидентов не произошло.

Ту-142МК считается одним из самых мощных противолодочных самолетов в мире. Он создан на базе стратегического бомбардировщика Ту-95, предназначен в первую очередь для обнаружения и уничтожения атомных подводных ракетоносцев. Как считают эксперты, в том числе зарубежные, если Ту-142МК обнаружит вражескую субмарину, то он ее гарантированно уничтожит - в случае необходимости, естественно.

Сейчас эти самолеты используются не только как противолодочные, но и для дальней океанской разведки - визуальной и радиотехнической, для дежурства в системе поисково-спасательной службы.

Учебно-тренировочные полеты, прошедшие 27 июня, подтвердили высокие технические качества Ту-142МК и отличную выучку их экипажей.

Сергей Птичкин