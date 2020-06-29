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Российская газета

Фото: На Кубани прошел набор призывников в Президентский полк

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Источник изображения: rg.ru

На краснодарском краевом сборном пункте состоялась отправка 15-ти кубанских призывников в Президентский полк Федеральной службы охраны. Служат там срочники из нескольких десятков регионов России.


Прежде, чем переступить КПП призывного пункта, пришлось пройти процедуру медицинского осмотра и проверки документов. Обязательное условие - отсутствие повышенной температуры. Необходимо также быть в маске.

Корреспондент "РГ" попытался выяснить, что нужно, чтобы попасть в одно из самых закрытых и почетных подразделений Федеральной службы охраны.

Чтобы удостоиться чести служить в Президентском полку, призывник должен обладать отменным здоровьем, жить в полноценной семье, не иметь татуировок и шрамов, судимостей родственников, а также приводов в полицию, - пояснил подполковник Виктор Поляков. - К тому же уделяется большое внимание морально-психологическому состоянию призывника. Рост должен быть от 175 до 190 сантиметров.

После торжественного построения новобранцы посетили военный музей призывного пункта, где познакомились с экспозицией.

- К мечте попасть служить в такой полк нельзя прийти быстро и легко, - рассказывает рядовой Илья Уваров. - Для ее осуществления должны быть соответствующие условия. Моя мама педагог, а отец строитель. Я в 25 лет окончил Кубанский государственный университет. Магистрант, историк. Решил продолжить мамину династию. Впрочем, если служба понравится, возможно, останусь служить по контракту через шесть месяцев срочной службы.

Президентский полк входит в подчинение ФСО. Его задача обеспечивать безопасность первых лиц государства и сохранность кремлевских ценностей. Полк состоит из трех батальонов, двух рот специального караула, почетного кавалерийского эскорта и спецназа. В каждом подразделении свои особенности и специфика.

Кроме главной "штаб-квартиры" в кремлевском Арсенале, у Президентского полка есть несколько баз в Подмосковье. Например, у выходцев из Краснодарского края и Ростовской области, которые умеют обращаться с лошадьми, больше шансов попасть в поселок Калининец, где "квартирует" Кавалерийский почетный эскорт. Служат там в основном контрактники, чтобы конь привыкал к одному всаднику.

Близнецы нужны, особенно похожие. Они будут служить в роте специального караула, которая часто бывает на виду и является "визитной карточкой" Кремля и России.


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