Ракета против кораблей: Украина испытала "Нептуна"

Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты

Видео с испытаний украинской ракеты "Нептун" были выложены в сеть. На них показано, как запускались две ракеты и как они поразили цели на воде. Ранее украинские представители утверждали, что это оружие может поразить российские военные объекты как в Черном море, так и в Азовском. В частности, говорилось, что ракета может "за несколько минут снести" Крымский мост.

В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». Кадры были опубликованы бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым.

«Подробный видеоотчет КБ «Луч» из последних испытаний мобильного комплекса крылатых ракет «Нептун» ярко демонстрирует возможности нового украинского оружия. Благодаря усилиям уникального коллектива, который возглавляет выдающийся генеральный конструктор Олег Коростелев, крылатые ракеты продемонстрировали впечатляющие результаты», - написал он в сопроводительном посте на своей странице в Facebook.

Турчинов добавил, что было запущено две ракеты по двум отдаленным морским целям, которые были «полностью уничтожены». «На видео хорошо видно, что может быть с вражескими военными кораблями, которые будут угрожать безопасности нашего государства», - сообщил чиновник.

В то же время он посетовал, что еще нет средств для продолжения ракетной программы. «Так же, как и отсутствует государственный заказ на серийное производство ракет «Ольха», «Ольха-М» и «Нептун», - добавил Турчинов.

Ранее сообщалось, что «Нептун» впервые прошел испытания со штатной боевой частью. Минутное видео запуска ракеты было опубликовано в YouTube изданием Defense Express.

Испытания ракеты прошли под Одессой на полигоне Алибей. Мобильные береговые комплексы выпустили ракеты, которые поразили мишени на воде, расположенные в 80 км от берега. Разработчики «Нептуна» отметили, что на следующем этапе будут разработаны морская и авиационная версия ракеты.

Годом ранее Турчинов утверждал, что «Нептун» может уничтожить военные корабли России любого класса, а также «в течение нескольких минут» разрушить Крымский мост.

Несколько дней назад военный эксперт из Украины Михаил Жирохов написал в своей статье для издания «Деловая столица», что «Нептун» может «дотянуться» до российских кораблей, расположенных в Новороссийске. Этих целей они якобы могут достигнуть с побережья Азовского моря. По его словам, противокорабельные ракеты способны также поразить объекты, расположенные вокруг Крыма.

«Появление на вооружении комплексов "Нептун" позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях. Если, конечно, у нынешнего руководства таковое желание возникнет", - написал эксперт.

Он отметил, что финансовое состояние Украины, изменившееся в худшую сторону, может привести к «серьезным проблемам», когда дело коснется серийного производства этого типа оружия.

В ответ на заявление украинского эксперта член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич усомнился в том, что у Украины есть действующий вариант ракеты.

"Они модернизируют старые советские ракеты от "Урагана" и "Смерча". То, что на эти баллистические ракеты они поставили рулевые машинки, еще не значит, что у них получилась крылатая ракета", - сказал Клинцевич в беседе с "Говорит Москва".

Собеседник радиостанции подчеркнул, что нельзя называть ракету крылатой, если она не может маневрировать и оперативно реагировать на угрозы с земли. Он также напомнил, что если ракета полетит в сторону российских объектов, то ей предстоит пройти противовоздушную оборону страны.

"Я сегодня не вижу в этом никакой опасности, потому что если только такая ракета стартует, то у нас же есть противоаварийные приборы, которые определяют координаты, и мы буквально через несколько минут осуществим поражение любой цели, которая произвела какой-то выстрел", - заверил сенатор.

Слова Жирохова он назвал "демагогией", которая не имеет никакого отношения к практике. "Но на практике сделать это не так просто. Все, что они запускали, - это баллистика, рулевые машинки. Но не более. Пока что у них ничего нет", - сказал он. Но в то же время Клицевич отметил большой научный потенциал Украины.

Боевая часть ракеты комплекса «Нептун» весит 150 кг и имеет дальность полета 280 км. Она может развивать скорость до примерно 900 км/ч.

Ангелина Мильченко