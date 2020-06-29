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Военное обозрение

Фрегат «Адмирал Горшков» начинает второй этап испытаний гиперзвукового «Циркона»

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Источник изображения: topwar.ru

Испытания новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта надводного корабля продолжаются. Как сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в ОПК, головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" уже вышел на морские полигоны Северного флота для проведения вторых испытательных стрельб гиперзвуковой ракетой.

По словам источников агентства, фрегат вышел в море для испытательных пусков, которые состоятся в течение ближайших двух недель. Также источники отметили, что на 2020 год была запланирована обширная программа испытаний "Циркона" с борта "Адмирала Горшкова", корабль должен был сделать до семи пусков ракеты, однако испытания пришлось сдвинуть в связи с коронавирусом.

В субботу "Горшков" вышел в море из Беломорской военно-морской базы для проведения второго испытательного пуска ракеты "Циркон". Сроки существенно сдвинулись - второй пуск изначально должен был состояться уже в середине весны

- приводит агентство слова источников.

Как далее будут проводиться испытания "Циркона" сейчас неизвестно, также нет данных о сроках запуска ракеты с борта подводной лодки.

Напомним, что о первых испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта надводного корабля стало известно в конце февраля этого года, когда новостные агентства сообщили о пуске "Циркона" с борта фрегата "Адмирал Горшков" на одном из морских полигонов Северного флота в Баренцевом море. Сообщалось, что ракета, запущенная с корабля, преодолела более 500 км и поразила мишень, расположенную на берегу. При этом уточнялось, что первый запуск был проведен еще в январе.

Как известно, для запуска ракеты "Циркон" используется универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК) 3С-14, предназначенный для стрельбы КР "Калибр" и "Оникс". В настоящее время УКСК 3С-14 оборудуются все новые строящиеся корабли, а также проходящие модернизацию. Кроме того, УКСК оборудованы многоцелевые субмарины проекта 885 "Ясень".

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Страны
Китай
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
УКСК
Циркон-С 3М22
Компании
БелОМО
Проекты
2020-й год
22350
885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
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