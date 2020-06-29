Планы работ по истребителю Су-57 «второго этапа»

Газета "Известия" в материале Антона Лаврова и Романа Крецула "Выйдет "Супер-Сухим": истребитель Су-57 ожидает модернизация. Планы обновления российского самолета пятого поколения сформированы еще до принятия его на вооружение" сообщает, что испытания первого модернизированного истребителя пятого поколения Су-57 начнутся летом 2022 года. Официально изделие носит название "Су-57 второго этапа". Но среди военных и авиастроителей машина получила прозвище "Супер-Сухой". Помимо полностью нового двигателя самолет оснастят пакетом современной авионики и бортовых систем. Завершить опытно-конструкторские работы планируют в конце 2024 года, что позволит перейти к выпуску улучшенной модификации истребителя. Поэтапное внедрение усовершенствований в конструкцию таких сложных вооружений как современные боевые самолеты, стало обычной практикой в России и за рубежом, считают эксперты.

Четыре опытных образца истребителя Су-57 (Т-50, ПАК ФА) в парадном строю во время воздушной части Парада Победы в Москве 24.06.2019 (с) В. Грушников

В рамках "Мегаполиса"

Для еще не принятого на вооружение Су-57 уже запланирован масштабный апгрейд. Министерство обороны согласовало сроки и техническое задание на обновленный истребитель "второго этапа", рассказали "Известиям" источники в оборонно-промышленном комплексе. Технический облик модернизированной машины уже определен, теперь задача промышленности изготовить его в поставленные сроки. Самолет значительно превзойдет по боевым возможностям нынешнюю версию, добавили источники издания.

Государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР) "Мегаполис" по созданию Су-57 "второго этапа" был подписан Минобороны и ПАО "Компания Сухой" 29 октября 2018 года. Согласно ведомостям сроков его исполнения (имеются в распоряжении "Известий"), полет прототипа запланирован на середину 2022 года, а завершить ОКР должны в конце 2024-го.

В начале июня ПАО "Компания Сухой" подписала в рамках ОКР "Мегаполис" договор на проведение оценки эффективности модернизированных Су-57 при решении боевых задач. Как ранее сообщил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, в 2019 году истребители этого типа были повторно опробованы в Сирии и успешно выполнили все поставленные задачи.

"Изделие 30"

Одной из важнейших составляющих проекта модернизации Су-57 "Мегаполис" станет оснащение истребителя двигателем увеличенной мощности. Сейчас машины комплектуют временным мотором первого этапа АЛ-41Ф1. Силовую установку нового поколения под обозначением "изделие 30" разрабатывает "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение".

Ранее представители Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) заявили, что новый двигатель обладает "прорывными характеристиками" и позволит сделать Су-57 еще более совершенным проектом. В числе его достоинств называют повышенную тяговооруженность: она позволит развивать сверхзвуковую скорость без включения форсажа. Также у мотора будут лучшие эксплуатационные характеристики, в том числе увеличенный ресурс. Плазменная система зажигания позволит улучшить сгорание топлива.

В рамках конструкторских работ было изготовлено около двух десятков прототипов "изделия 30" для наземных и воздушных испытаний. В начале этого года стало известно, что их уже тестируют в летающей лаборатории. Первые фотографии взлета Су-57 с одним изготовленным экспериментальным двигателем появились в марте нынешнего года. Заметная на них характерная зубчатая форма сопла с управляемым вектором тяги должна снизить радиолокационную заметность истребителя.

По словам заместителя министра обороны Алексея Криворучко, Су-57 с серийными "изделиями 30" начнут закупать с середины 2020-х годов. До этого несколько десятков самолетов выпустят с двигателями АЛ-41Ф1.

В настоящее время завершаются испытания предсерийных образцов Су-57. Контракт на первую партию из 76 серийных машин для российского Минобороны был подписан на форуме "Армия-2019". Завершить его выполнение должны до конца 2027 года. Заключение крупного договора позволило значительно снизить стоимость каждого самолета в отдельности.

Менять, но не всё

Су-57 оснастят самым современным оборудованием, при этом принципиальных изменений в конструкцию самолета вносить не будут, уверен заслуженный летчик-испытатель полковник Игорь Маликов. По его мнению, разработка новой модификации на этапе, когда еще не завершено создание базовой версии истребителя, необходима, чтобы впоследствии производитель начал выпускать модернизированный самолет, не теряя времени.

- Это естественный процесс, сказал эксперт "Известиям". - Такая же история была с Су-34 - он долго проходил испытания. За это время появилась новая электроника, более компактные элементы, улучшенные системы вооружения. То же самое мы можем наблюдать у американцев - они еще не достроили свои F-35, но каждый год вносят изменения и разрабатывают новые модификации самолета.

Как ранее писали "Известия", одной из составных частей модернизации Су-57 станет замена гидравлических приводов управляющих поверхностей на электродвигатели. Это должно снизить заметность его для радаров, повысить маневренность и увеличить живучесть в случае получения повреждений.

Разработчик оригинального и модернизированного истребителя, компания "Сухой" сообщила также о проведении еще нескольких ОКР в рамках создания Су-57 "второго этапа".

В их число входит разработка панорамного авиационного индикатора, новых многофункциональных экранов и широкоугольного коллиматорного прицела - всё это должно повысить ситуационную осведомленность пилотов.

Кроме того, в модернизированной версии будет расширен ассортимент управляемого вооружения самолета. По словам военных, Су-57 является многоцелевой машиной, способной не только бороться за господство в воздухе, но и наносить точные удары по наземным и надводным объектам.

Для самолета разрабатывается несколько семейств "умных" ракет и бомб, которые могут помещаться во внутренних отсеках.