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На Украине «раскрыли» конкретную «российскую» принадлежность МиГ-29 в Ливии

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Источник изображения: Фото: China Photos / Getty Images

В публикации украинского информационно-консалтингового агентства Defense Express названы конкретная принадлежность и тип истребителей четвертого поколения МиГ-29, которые в мае якобы были переброшены из России через Сирию в Ливию.

«По последним данным, речь идет о самолетах МиГ-29 типа 9-13, то есть машин относительно старой версии начала 1990-х годов, ранее принадлежавших 116-му Учебному центру боевого применения ВКС [Воздушно-космических сил] РФ (Астраханская область)», — утверждается в публикации.

Там также говорится, что Россия вынашивает планы по созданию в ливийской Эль-Джуфре аналога авиабазы Хмеймим, которая российскими военными используется в Сирии. Источником данной информации заявляется «местная» пресса.

В публикации отмечается, что Москва не доверяет верховному главнокомандующему Ливийской национальной армии Халифу Хафтару, считая его «агентом ЦРУ», а общий интерес Москвы и Анкары в конфликте объясняется противодействием строительству Восточно-средиземноморского трубопровода, в котором заинтересованы Израиль, Греция и Кипр.

«Диверсификация поставок газа в Европу в рамках проекта EastMed не отвечает интересам России, потому побуждает Москву к сближению с Анкарой. Такой сценарий даст России возможность стать главным посредником в разрешении конфликта между Турцией и Кипром, а также участвовать в разработке местных месторождений», — утверждается в статье.

В июне посольство России в Сирии объявило о поставке истребителей МиГ-29 в Сирию.

В мае военный эксперт Юрий Лямин в беседе с «Московским комсомольцем» назвал три версии появления МиГ-29 в Ливии. Согласно первой, истребители действительно являются российскими, а в Ливию данные самолеты прибыли с авиабазы Хмеймим в Сирии. По второй версии, МиГ-29 являются египетскими и были направлены в Ливию для действий против Турции. «И третий вариант, что эти самолеты были закуплены из резервов какой-нибудь страны Объединенными Арабскими Эмиратами, а потом переданы Хафтару», — говорил эксперт.

Согласно онлайн-энциклопедии «Уголок неба», серийное производство Миг-29 типа 9-13 началось в 1986 году.

В 1990-х годах Хафтар получил американское гражданство; в США военный прожил 20 лет.

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Продукция
МиГ-29
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